Σε εξέλιξη βρίσκονται προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος των μαχητών της Χαμάς που έχουν εγκλωβιστεί επί εβδομάδες σε υπόγειες σήραγγες στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα σε περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Οι συζητήσεις και οι επαφές με τους μεσολαβητές (Αίγυπτος, Τουρκία και Κατάρ) και τους Αμερικανούς συνεχίζονται με στόχο την επίλυση της κρίσης», δήλωσαν ένα ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, όπως και οι άλλες πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το AFP, δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος.

«Το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Αίγυπτο και η κρίση εξετάστηκε με τον επικεφαλής των (αιγυπτιακών) υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασάντ, αυτή την εβδομάδα», επιβεβαίωσε παλαιστινιακή πηγή με γνώση των συζητήσεων.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, (η Χαμάς) έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες με τους μεσολαβητές στην Αίγυπτο, στο Κατάρ, στην Τουρκία και με την αμερικανική πλευρά για την επίλυση της κρίσης, ώστε να επιτευχθεί η άρση της πολιορκίας και να επιτραπεί στους μαχητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Πηγή από μία από τις μεσολαβήτριες χώρες επιβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία εργάζονται για να επιτύχουν «έναν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στους μαχητές της Χαμάς να φύγουν από τις σήραγγες πίσω από την Κίτρινη Γραμμή (η οποία σηματοδοτεί το όριο όπου έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα) κοντά στη Ράφα», στο νότιο τμήμα του θύλακα.

«Η παρούσα πρόταση θα τους παρείχε ασφαλή διέλευση προς περιοχές που δεν ελέγχονται από το Ισραήλ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το θέμα αυτό δεν θα γίνει σημείο διαμάχης που θα οδηγήσει σε περαιτέρω παραβιάσεις της εκεχειρίας ή στην κατάρρευσής της», δήλωσε η πηγή.

«Εκτιμάμε ότι ο αριθμός των μαχητών, στην πλειονότητά τους μέλη των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ (ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς), είναι μεταξύ 60 και 80, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα σε σήραγγες», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε κάνει λόγο στις αρχές Νοεμβρίου για 200 Παλαιστίνιους μαχητές παγιδευμένους μέσα σε σήραγγες.