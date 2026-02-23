Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα στην πόλη Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας, οι δύο από αυτούς σοβαρά, στη δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε βάρος αστυνομικών μέσα σε τρεις ημέρες, ανακοίνωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας.

💥Seven patrol police officers injured in blast at abandoned petrol station in #Mykolaiv



Seven patrol police officers were injured after an explosion at an abandoned petrol station in Mykolaiv, with two in serious condition. According to Vyhivskyi, the officers had arrived for a… pic.twitter.com/ndFVSKhZkp — News.Az (@news_az) February 23, 2026

Ο Ιβάν Βιχίφσκι είπε ότι οι αστυνομικοί είχαν μόλις σταθμεύσει τα οχήματά τους για να κάνουν αλλαγή βάρδιας, όταν σημειώθηκε μια έκρηξη.

TWO more terror attacks today, explosions rocked the police administration building in Dnipro and a gas station in Mykolaiv, injuring seven police officers, two severely.



Το Σάββατο, από έκρηξη στην πόλη Λβιβ σκοτώθηκε μια αστυνομικός και τραυματίστηκαν άλλοι 24 άνθρωποι.

«Προχθές σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικών στο Λβιβ», έγραψε ο Βιχίφσκι στο Facebook. «Δεν είναι σύμπτωση. Ο εχθρός προσπαθεί σκόπιμα να σκοτώσει Ουκρανούς αστυνομικούς που υπερασπίζονται καθημερινά τους ανθρώπους και το κράτος», πρόσθεσε.

A second explosion occurred in Ukraine today – this time in Dnipro



According to RBC-Ukraine, the explosion occurred in one of the city's police stations, and the building sustained damage.



Earlier today, an explosion in Mykolaiv, where police officers were injured.



@ pic.twitter.com/PuSA3pt1nK — Charlie (@Acuteremod) February 23, 2026

Αργά το βράδυ, η αστυνομία στην πόλη Ντνίπρο έκανε λόγο για μια έκρηξη σε ένα αστυνομικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να σπάσουν τζάμια και να καταστραφούν έπιπλα στο εσωτερικό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αστυνομία δεν έκανε κανένα σχόλιο για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έκρηξη.