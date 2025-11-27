Το MadWalk 2025 επέστρεψε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου για 15η συνεχόμενη χρονιά στο κλειστό γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do.

Το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project πραγματοποιήθηκε και φέτος για να ενώσει τη μόδα με τη μουσική, με τη βραδιά να ξεκινά με ένα χορευτικό του Σάκη Ρουβά και της Βίκυς Καγιά, η οποία εντυπωσίασε με τα καλλίγραμμα πόδια της. Με χιούμορ και αυτοσχεδιασμό άνοιξαν το μουσικό event. Μάλιστα, διαχειρίστηκαν και το απρόοπτο που έγινε επί σκηνής, κάνοντας ξανά από την αρχή τη χορευτική φιγούρα που δεν πραγματοποιήθηκε την πρώτη φορά.

O τραγουδιστής ερμήνευσε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας Σκοτεινός, ξεσηκώνοντας όλο το γήπεδο.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τις παρουσίες που έκαναν αίσθηση πάνω στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου, συνοδευόμενος από το Λύκειο Ελληνίδων. Με look που θύμιζε παραδοσιακή στολή, ο Γιώργος Μαζωνάκης συγκέντρωσε το πιο θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Σημειώνεται ότι η διεθνώς αναγνωρισμένη φωτογράφος, Calliope, βραβεύτηκε με το «MadWalk of Fame», η οποία ανέβηκε στη σκηνή και έλαβε το βραβείο της από τον Σάκη Ρουβά και τη Βίκυ Καγιά.

Η Καλλιόπη Καρβούνη, διεθνώς γνωστή ως Calliope, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες φωτογράφους με πορεία άνω των δύο δεκαετιών στον χώρο της μόδας, των editorials και των διεθνών καμπανιών.

Η Ρία Ελληνίδου τραγούδησε το «Δεν έχω χρόνο» του Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε μια διασκευή-έκπληξη. Θυμίζουμε ότι η τραγουδίστρια αντικατέστησε τη Δήμητρα Ματσούκα, η οποία ενώ είχε συμφωνήσει να τραγουδήσει πάνω στη σκηνή του MadWalk, τελικά δεν τα κατάφερε λόγω των θεατρικών της υποχρεώσεων.

Η κόρη της Δωροθέας Μερκούρη, Γαία, βρέθηκε σε ρόλο τραγουδίστριας και όχι ως μοντέλου, στο MadWalk 2025.

Η Ζόζεφιν τραγούδησε το «I wanna dance with somebody» στην επίδειξη του Βασίλη Ζούλια και του Περικλή Κονδυλάτου, φορώντας δημιουργία του σχεδιαστή σε κίτρινο χρώμα.

Η Ήβη Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα μίνι κόκκινο φόρεμα και έφερε τα Χριστούγεννα στο κοινό! Μέσα από το χιονισμένο σκηνικό, η τραγουδίστρια ερμήνευσε το «All I Want For Christmas» της Μαράια Κάρεϊ και τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή.

Ακόμα μία ανατρεπτική εμφάνιση έκανε η Τάμτα για τη Melisa Minca με το τραγούδι «Σώμα Δανεικό», ενώ τα βλέμματα στην πασαρέλα τράβηξε και η Τζεφ Μοντάνα. Το κομμάτι που επέλεξε υποστήριξε ιδανικά την avant-garde αισθητική της Melisa Minca, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα σε fashion statement και pop ενέργεια.

Η βραδιά έκλεισε με την εμφάνιση της Loreen, η οποία έχει κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό της Eurovision. Η τραγουδίστρια παρουσίασε τα δύο τραγούδια της, το παγκόσμιο hit «Tattoo» και το αισθησιακά σκοτεινό «Is It Love».

Θυμίζουμε ότι το MadWalk 2025 θα μεταδοθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά στο MEGA.