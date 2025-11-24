Στις οροφές του εργοστασίου της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, 4.000 ηλιακά πάνελ απλώνονται σαν μια νέα τεχνολογική γειτονιά που κοιτάζει τον ουρανό. Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση, αλλά το πρώτο σημαντικό βήμα της μεγαλύτερης «πράσινης» επένδυσης στην 95χρονη ιστορία της εταιρείας. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης σηματοδοτεί μια σημαντική αναβάθμιση στη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο μετασχηματίζεται σε σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη βιομηχανία στην Ελλάδα.
Με συνολική ισχύ 2,4 MW, τα φωτοβολταϊκά θα παράγουν 3,5 GWh καθαρής ενέργειας τον χρόνο – ένα ενεργειακό ισοδύναμο που αντιστοιχεί στις ετήσιες ανάγκες περίπου 1.000 νοικοκυριών.
Το έργο αυτό δεν είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μέρος της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Παπαστράτος και του προγράμματος Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI) που έχει στόχο να ενσωματώσει στην παραγωγή τεχνολογικές λύσεις χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Η ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου
Η ηλεκτρική διασύνδεση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αντιμετωπίζοντας υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις και θέτοντας τις βάσεις για τα επόμενα κρίσιμα στάδια του έργου. Το σχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση κομβικών συστημάτων του εργοστασίου, την εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και προηγμένων αντλιών θερμότητας – μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ενεργειακής αναβάθμισης που θα μειώσει δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής εξέλιξης, ο Γιώργος Μαργώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, δήλωσε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη παραγωγή αποτελεί μονόδρομο, ωστόσο δεν είναι μια συνθήκη που επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αποτελεί μια συνεχή πορεία εξέλιξης, που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε. Για εμάς, στην Παπαστράτος, η πράσινη μετάβαση αποτελεί δέσμευση και ευθύνη που έχουμε χρόνια τώρα αναλάβει. Είμαστε χαρούμενοι που υλοποιήσαμε την πρώτη φάση– σταθμό της μεγαλύτερης πράσινης επένδυσης της ιστορίας μας, μέσω της οποίας κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος» που θα συνεχίσει να παράγει με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως δύναμη αλλαγής. Επενδύουμε στο εργοστάσιό μας ώστε να χτίσουμε στην πράξη τη Βιομηχανία του Αύριο, πιο ανθεκτική, βιώσιμη, και ανθρώπινη».
Η πρόκληση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων
Καθώς ο ενεργειακός μετασχηματισμός παίρνει μορφή, ένας δεύτερος πυλώνας βιωσιμότητας έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα: το νερό. Σε έναν κόσμο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα πολλαπλασιάζονται και το έλλειμμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς αναμένεται να φτάσει το 40% έως το 2030, η υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα που απαιτεί συνέπεια και επιστημονική προσέγγιση.
Η Παπαστράτος έχει υιοθετήσει το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο Alliance for Water Stewardship (AWS), το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για υπεύθυνη διαχείριση των υδάτων. Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που πέτυχαν την πιστοποίηση AWS το 2020 – και την επαναβεβαιώνει σε ετήσια βάση μέσω ανεξάρτητων ελέγχων. Πρόκειται για μια δέσμευση που ξεπερνά την τυπική συμμόρφωση και μετατρέπεται σε καθημερινή πρακτική.
Απόδοση και επαναχρησιμοποίηση
Το εργοστάσιο του Ασπροπύργου εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και έχει καταφέρει, την περίοδο 2020 – 2024, να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 33% ανά μονάδα παραγωγής, ξεπερνώντας με διαφορά τον στόχο του 20% έως το 2025. Μια επίδοση που ήρθε ως αποτέλεσμα μιας σειράς τεχνικών παρεμβάσεων, οι οποίες συνεχίζονται με τον ίδιο ρυθμό.
Στο εργοστάσιο λειτουργούν δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας, οι οποίες διαχειρίζονται τόσο αστικά όσο και βιομηχανικά υγρά απόβλητα. Μέρος του επεξεργασμένου νερού χρησιμοποιείται για την άρδευση των χώρων πρασίνου, ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται υπεδάφια, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα — μια διαδικασία που αναδεικνύει πώς η βιομηχανία μπορεί να επιστρέφει πόρους στο φυσικό σύστημα από το οποίο τους αντλεί.
Η αξία της συνεργασίας
Η διαχείριση νερού δεν αποτελεί μόνο τεχνικό ζήτημα, αλλά και θέμα κοινωνικής συνοχής. Τον Μάρτιο του 2025, η Παπαστράτος φιλοξένησε μια στοχευμένη συνάντηση εργασίας στο εργοστάσιο, με 35 εκπροσώπους από 13 διαφορετικούς οργανισμούς — από το κράτος και την αυτοδιοίκηση, μέχρι την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Η επιδίωξη ήταν διπλή: η διάδοση της γνώσης για το πρότυπο AWS και η δημιουργία μιας κοινής συμμαχίας για την προστασία των υδάτινων πόρων στην περιοχή.
Το αύριο γράφεται ήδη
Με τα φωτοβολταϊκά να ορίζουν τον ενεργειακό βηματισμό και την υπεύθυνη διαχείριση του νερού να ενισχύει τη λειτουργική ανθεκτικότητα, η Παπαστράτος ακολουθεί μια ενιαία στρατηγική μετάβασης. Το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος» δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά ένα σύνολο δράσεων που υλοποιούνται, αξιολογούνται και εξελίσσονται — με στόχο μια βιομηχανία που λειτουργεί με σεβασμό στους ανθρώπους, στο περιβάλλον και στις ανάγκες της εποχής.