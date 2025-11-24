H Παπαστράτος δημιουργεί το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος» Μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης παραγωγής, με «πράσινες επενδύσεις» που θωρακίζουν το μέλλον