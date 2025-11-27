Εντυπωσιακές οι εικόνες που δημοσιοποίησε το ΓΕΕΘΑ από τη διμερή διακλαδική άσκηση ΜΕΔΟΥΣΑ 14, η οποία ολοκληρώθηκε χθες, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο.

Το οπτικό υλικό αφορά την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών (DV DAY), όπου παρευρέθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, παρακολουθώντας επιχειρησιακές επιδείξεις υψηλής δυσκολίας.

Στην άσκηση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν με προσωπικό και μέσα η Γαλλία, η Κύπρος, η Σαουδική Αραβία, καθώς και με παρατηρητές η Αλγερία, οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Ιταλία, το Κατάρ, το Κονγκό, το Κουβέιτ, το Μαλάουι, το Μαρόκο, η Μοζαμβίκη και η Τυνησία.

Η άσκηση είχε ξεκινήσει την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και στόχευε στη συνεκπαίδευση και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν. Παράλληλα, στο ίδιο επιχειρησιακό πλαίσιο εξετάστηκαν και οι ασκήσεις MINA 25 (υπό τον συντονισμό του ΓΕΑ) και HERCULES 25 (υπό τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου).

Κατά την Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών παρουσιάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και τη ΔΕΠ, όπως: