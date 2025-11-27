Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με τη Μπραν στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική του Europa League, δεχόμενος την ισοφάριση στο 89ο λεπτό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκρυψε την απογοήτευσή του.

Οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ιβανούσετς και ήταν πολύ κοντά στην τρίτη συνεχόμενη νίκη, η οποία θα τους έφερνε ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση, λίγο πριν το τέλος όμως δέχθηκαν την ισοφάριση.

«Είναι απογοητευτική στιγμή. Κοντρολάραμε το παιχνίδι εκτός από το ξεκίνημα. Μετά το πέναλτι που ήρθε από το πουθενά για τη Μπραν, ισορροπήσαμε, κάναμε ευκαιρίες. Και το γκολ της ισοφάρισης ήρθε από το πουθενά, ενώ εμείς είχαμε στις μεταβάσεις την ευκαιρία να σκοράρουμε δεύτερο γκολ, αλλά κάτι μας έλειπε στο τελευταίο κομμάτι», είπε στο ξεκίνημα των δηλώσεών του στην Cosmote TV ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Δεν κερδίσαμε το παιχνίδι, όπως άλλα που δεν κερδίσαμε προηγουμένως. Πρέπει να αντιδράσουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Από το χειρότερο χτύπημα κόρνερ που έκαναν ήρθε το γκολ τους. Είναι η έμπνευση της στιγμής. Πολύ εύκολα δώσαμε και το πρώτο κόρνερ πιστεύω. Είναι από τα «βρώμικα» γκολ που μπαίνουν, όχι από μια ξεκάθαρη φάση δηλαδή».