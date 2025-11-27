Ο Γιάννης Βρούτσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και μίλησε για το Καυτανζόγλειο και τις εργασίες που θα γίνουν, τονίζοντας πως θα είναι έτοιμο για να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ όταν αρχίσει η κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, ξεκιμώντας από το Αλεξάνδρειο.

«Για το ζήτημα του Αλεξανδρείου ξέρετε πολύ καλά ότι έχω τοποθετηθεί. Όπως για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες για πολλά χρόνια δεν πήραν αυτό που τους ανήκει, σήμερα είναι προτεραιότητα για το Υπουργείο Αθλητισμού. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής και όλες οι άλλες ομάδες είναι εδώ σε μία ανοιχτή συζήτηση για να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν και θα είμαι δίπλα τους», είπε αρχικά ο Βρούτσης και συνέχισε: «Στη διοίκηση του Άρη ήδη μέχρι τώρα έχουμε δώσει ό,τι έχει ζητήσει μέσα στο Αλεξάνδρειο, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ό,τι λέμε το κάνουμε πραγματικότητα».

Από εκεί και πέρα, σχετικά με το Καυτανζόγλειο, στο οποίο θα μετακομίσει ο ΠΑΟΚ όταν αρχίσουν οι εργασίες για την κατασκευή της Νέας Τούμπας, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού είπε τα εξής…

«Το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα έπεται του πιο κρίσιμου ερωτήματος. Υπάρχουν χρήματα για το Καυτανζόγλειο; Και είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω, ήδη το έχουμε ανακοινώσει, ότι 11 εκατομμύρια ευρώ βγήκαν στη Διαύγεια και δεσμεύτηκαν υπέρ του Καυταντζογλείου. Το Καυταντζόγλειο θα γίνει μετά από 50 και πλέον χρόνια, που δεν είχε ούτε άδεια, ούτε πυροπροστασία, σήμερα ανοίγει τις πόρτες του, έχει υποδεχθεί τον Ηρακλή, θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει.

Σε πλήρη λειτουργία 27.500 θέσεις. Έτσι μπορεί να ικανοποιήσει και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Και με τα 11 εκατομμύρια ευρώ το ΤΑΙΠΕΔ ξεκινάει τα έργα που θα του αλλάξουν την όψη για να γίνει το μικρό ΟΑΚΑ της Βορείου Ελλάδας».