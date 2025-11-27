Βίντεο κατέγραψε τη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Καλαμάτα, με τρεις δράστες να μπαίνουν, να παίρνουν χρυσά κοσμήματα και να φεύγουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το βίντεο που έδειξε το Live News αποκαλύπτει την καταδρομική επιχείρηση τριών αγνώστων στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά επιχείρησαν να «χτυπήσουν» τρία κοσμηματοπωλεία.

Στα δύο από αυτά η προσπάθειά τους απέτυχε. Στο τρίτο όμως, οι δράστες έκοψαν τον φράχτη, παραβίασαν το ρολό ασφαλείας και μπήκαν στον προθάλαμο. Εκεί, χτύπησαν και έσπασαν την πόρτα, ολοκληρώνοντας τη διάρρηξη μέσα σε μόλις 18 δευτερόλεπτα.

Πρόκειται για κεντρικό κατάστημα της Καλαμάτας. Οι τρεις εισβολείς φαίνεται πως είχαν στόχο συγκεκριμένα κοσμήματα: άρπαξαν χρυσά δαχτυλίδια και χρυσά σκουλαρίκια και εξαφανίστηκαν πριν προλάβει να φτάσει κανείς στο σημείο.