Η Αττική μπαίνει σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία, τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να ξεκαθαρίζει ότι δεν έρχονται νέα μέτρα, αντιθέτως εφαρμόζονται νωρίτερα τα σχέδια για να λυθεί το πρόβλημα με τα χαμηλά αποθέματα νερού στο λεκανοπέδιο.

Σύμφωνα με το Star, πρώτο βήμα είναι η αξιοποίηση δύο μεγάλων γεωτρήσεων που μπορούν να προσφέρουν συνολικά 83 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο:

Μαυροσουβάλα, κοντά στη Μαλακάσα – ήδη σε λειτουργία

«Ούγγρα» στη Βοιωτία – τα έργα προχωρούν

Η «ναυαρχίδα» του σχεδίου είναι ο Εύρυτος, με προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ.

Το έργο προβλέπει:

-Μερική εκτροπή του ποταμού Καρπενησιώτη στην Ευρυτανία

-Μεταφορά μέρους της ροής του, μέσω νέας σήραγγας, στον ποταμό Κρικελιώτη.

Από εκεί, με δεύτερη σήραγγα, το νερό θα οδηγείται στο φράγμα του Ευήνου στην Αιτωλοακαρνανία

Ήδη υπάρχει σήραγγα 30 χιλιομέτρων που ενώνει τη λίμνη Ευήνου με τη λίμνη του Μόρνου, η οποία σήμερα υδροδοτεί την Αττική.

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ο Εύρυτος αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Plan B

Σε περίπτωση που υπάρξουν καθυστερήσεις στο μεγάλο έργο, ενεργοποιείται εναλλακτικό σχέδιο: