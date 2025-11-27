Ο Ακίλε Πολονάρα πήγε στο γήπεδο για να δει τον αγώνα της εθνικής Ιταλίας με την Ισλανδία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και αποθεώθηκε από όλους.

Ο 33χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τη λευχαιμία και δηλώνει αποφασισμένος να βγει νικητής, έχοντας τη συμπαράσταση όλων. Κάτι που κατάλαβε και στην επιστροφή του στο γήπεδο, ως θεατής, για να δει τον αγώνα των «ατζούρι» με την Ισλανδία.

Κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων, ο εκφωνητής του γηπέδου ανέφερε και το όνομα του Πολονάρα, με τον κόσμο να τον αποθεώνει και τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα, ευχαριστώντας τους έτσι για τη συμπαράστασή τους.

Ο Πολονάρα μάλιστα, τιμής ένεκεν, κλήθηκε και αυτός στην εθνική Ιταλίας και μάλιστα ως αρχηγός, σε μια υπέροχη κίνηση του ομοσπονδιακού τεχνικού Λούκα Μπιάνκι.