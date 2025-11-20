Σε μια πολύ όμορφη κίνηση που προκαλεί συγκίνηση και παράλληλα δίνει δύναμη στον Ακίλε Πολονάρα για τη συνέχεια της μάχης που δίνει με τη λευχαιμία για δεύτερη φορά, προχώρησε ο προπονητής της εθνικής Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι.

Ο 33χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ επέστρεψε στο σπίτι του πριν λίγες μέρες μετά τη μεταμόσχευση που του έγινε και συνεχίζει να δίνει μάχη με τη λευχαιμία, όντας αισιόδοξος πως θα καταφέρει να τη νικήσει για δεύτερη φορά.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, θέλοντας να του εκφράσει τη στήριξή του αλλά και να του δώσει δύναμη, ο Μπάνκι τον κάλεσε κανονικά στην εθνική Ιταλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2017 και μάλιστα ως αρχηγό της ομάδας.

Ο Πολονάρα φυσικά, όσο κι αν θα το ήθελε, δεν θα αγωνιστεί κόντρα σε Ισλανδία και Λιθουανία, στις 27/11 και 30/11 αντίστοιχα, πήρε όμως… ψυχολογική ντόπα για τη συνέχεια της μάχης του.

Συνολικά ο 33χρονος άσος μετράει 94 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας και ήταν ο αρχηγός της στα προκριματικά του Eurobasket 2025.