Ο Ακίλε Πολονάρα δίνει για δεύτερη φορά μάχη με τη λευχαιμία και δείχνει ικανός να βγει και πάλι νικητής, επιστρέφοντας πλέον στο σπίτι του, όπου του επιφύλαξαν συγκινητική υποδοχή τα παιδιά του.

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας της Σάσαρι υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση του μυελού των οστών και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν επιπλοκές και έπεσε σε κώμα για δέκα μέρες. «Μου είπαν ότι οι πιθανότητες να πεθάνω ήταν 90% αλλά τα κατάφερα», είπε ο ίδιος και πλέον θα συνεχίσει τη μάχη του από το σπίτι του.

Ο Πολονάρα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην οικεία του, όπου τον υποδέχθηκαν οι δικοί του άνθρωποι, με τη συγκίνηση να είναι μεγάλη όταν πήρε αγκαλιά τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους, τα οποία του είχαν ετοιμάσει ζωγραφιές.