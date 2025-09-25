Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ακίλε Πολονάρα καθώς η μεταμόσχευση μυαλού των οστών ήταν επιτυχημένη, με τους ανθρώπους και τους φιλάθλους της Σάσαρι να περιμένουν να τον δουν ξανά σε δράση.

Ο 33χρονος Ιταλός δίνει ξανά μάχη με τη λευχαιμία και από την πρώτη στιγμή δήλωσε αποφασισμένος να βγει νικητής και να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα στα παρκέ, συνεχίζοντας την καριέρα του.

Ο Πολονάρα, ο οποίος έχει ήδη υπογράψει με τη Σάσαρι μετά την αποχώρησή του από τη Βίρτους Μπολόνια, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και ήταν επιτυχημένη, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των social media.

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία του από το κρεβάτι του νοσοκομείου με τον ίδιο να κάνει το σήμα της νίκης, έγραψε ότι όλα πήγαν καλά στη μεταμόσχευση, προκαλώντας χαμόγελα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.