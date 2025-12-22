Με έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κυλήσει το φετινό εορταστικό τριήμερο των Χριστουγέννων σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου, Νικολέτας Ζιακοπούλου η πιο δύσκολη ημέρα, όπως επισημαίνεται, θα είναι η Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή Χριστουγέννων, οπότε και τα φαινόμενα θα είναι εκτεταμένα.

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα ξεκινήσει με βροχοπτώσεις σε περιοχές όπως η Μαγνησία, η Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο. Από τις απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τη Δυτική Ελλάδα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ιόνιο αναμένονται καταιγίδες, συνοδευόμενες από ισχυρούς νοτιάδες που τοπικά θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με έμφαση στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το Αιγαίο, κυρίως το ανατολικό τμήμα του. Στις ίδιες περιοχές θα πνέουν νότιοι άνεμοι έως και 6 μποφόρ, ενισχύοντας την κακοκαιρία.

Χιονοπτώσεις αναμένονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα, με πιο αξιόλογες ποσότητες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, κυρίως στα χιονοδρομικά κέντρα.

Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και ανήμερα των Χριστουγέννων, με τον κύριο όγκο των βροχοπτώσεων να εντοπίζεται στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο, ενώ βροχές θα σημειωθούν και στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς, φτάνοντας στο βόρειο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε σχετικά ήπια επίπεδα.

Στην Αττική, την παραμονή των Χριστουγέννων αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά.

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα έως και τα Χριστούγεννα, φτάνοντας τοπικά τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας. Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία, πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες αναμένονται καθώς πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά.