Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε την αναστολή όλων των μεγάλων υπεράκτιων αιολικών έργων που βρίσκονται σε φάση κατασκευής στις ΗΠΑ, επικαλούμενη λόγους «εθνικής ασφαλείας». Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο από την εταιρεία που επηρεάζεται άμεσα όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Η απόφαση, με άμεση ισχύ, προστίθεται σε σειρά άλλων που στοχοποιούν τη συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, την οποία έχει δηλώσει πως απεχθάνεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Και πολλαπλασίασε αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο τις κινήσεις για να σταματήσει αυτόν τον τομέα δραστηριότητας.

Ομοσπονδιακός δικαστής ωστόσο ακύρωσε στις αρχές Δεκεμβρίου καίριας σημασίας εκτελεστικό διάταγμα που είχε σκοπό να εμποδίσει έργα αιολικής ενέργειας, κρίνοντας πως ήταν παράνομο.

Η αναστολή που ανακοίνωσε χθες η Ουάσιγκτον «δεν έχει καμιά λογική» και «αποτελεί κλιμάκωση των ακατάπαυστων και αστήρικτων επιθέσεων της κυβέρνησης εναντίον της καθαρής ενέργειας», τόνισε χθες Δευτέρα η ειδικός Πάσα Φάινμπεργκ, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της οικολογικής οργάνωσης NRDC.

Κι αυτό την ώρα «που υποστηρίζει απαρχαιωμένους και δαπανηρούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς που καίνε άνθρακα, μετά βίας λειτουργούν και μολύνουν τον αέρα μας», υπερθεμάτισε το Environmental Defense Fund, άλλη αμερικανική οικολογική ΜΚΟ, αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ με σκοπό να τονωθεί η εκμετάλλευση ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του άνθρακα, εξαιρετικά ρυπογόνου.

«Παρενόχληση»

Αν και ο τομέας της αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ δεν είναι τόσο ανεπτυγμένος όσο στην Ευρώπη, συνεισέφερε το 2023 περί το 10% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα. Με άλλα λόγια ποσοστό διπλάσιο από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και διόλου ευκαταφρόνητο.

Τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα αιολικής ενέργειας στη θάλασσα που αναστέλλονται είναι πέντε και βρίσκονται όλα στον Ατλαντικό, στα ανοικτά των ανατολικών ακτών των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Νταγκ Μπέργκουμ, γνωστός για την αγαστή σχέση του με τους τομείς του πετρελαίου και του αερίου, χαρακτήρισε το μέτρο αυτό κίνηση «κοινής λογικής», ενώ τόνισε πως «μόνο ένας αγωγός αερίου παρέχει τόση ενέργεια όσο πέντε τέτοια έργα (σ.σ. αιολικής ενέργειας) μαζί».

Η απόφαση της κυβέρνησης επικαλείται την επισήμανση από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας «κινδύνων για την εθνική ασφάλεια» εξαιτίας των έργων, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών, αρμόδιο για τους φυσικούς πόρους, στην ανακοίνωσή του.

Στο κείμενο σημειώνεται πως σε παλαιότερη έκθεση, που χρονολογείται το 2024, το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε πως παρατηρήθηκαν «παρεμβολές στα ραντάρ» λόγω της «κίνησης των πτερυγίων» και των «αντανακλάσεων» των στύλων στους οποίους τοποθετούνται. Δεν γίνεται σαφές αν οι νέοι κίνδυνοι για τους οποίους γίνεται λόγος σχετίζονται με τις εν λόγω παρεμβολές.

Το διακύβευμα της εθνικής ασφάλειας, που πρόβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, αμφισβητήθηκε από τον δημοκρατικό γερουσιαστή Σέλντον Γουάιτχαους, από τους πλέον στρατευμένους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. «Αυτό μοιάζει μάλλον με το είδος της εκδικητικής παρενόχλησης που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε από την κυβέρνηση Τραμπ, παρά με οτιδήποτε θεμιτό», στηλίτευσε ο πολιτικός μέσω X.