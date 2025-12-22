Με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής προετοιμασίας της Φινλανδίας απέναντι στην απειλή που θέτει η γειτονική Ρωσία, ο υπουργός Άμυνας της σκανδιναβικής χώρας Άντι Χακάνεν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξηθεί το όριο ηλικίας των εφέδρων του στρατού της από τα 60 έτη στα 65 την ερχόμενη χρονιά.

Η μεταρρύθμιση που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου μετά την επικύρωσή της από τον πρόεδρο, πρόκειται να οδηγήσει στην αύξηση του αριθμού των νεοσυλλέκτων σε 125.000 σε πέντε χρόνια. Ο αριθμός των Φινλανδών εφέδρων θα είναι περίπου ένα εκατομμύριο το 2031, διευκρίνισε ο Χακάνεν σε ανακοίνωση. Η δύναμη των εφέδρων στη Φινλανδία αριθμεί σήμερα περίπου 900.000 πολίτες, και αυτή η χώρα που βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ διαθέτει δύναμη σε καιρό πολέμου 280.000 στρατιωτών.

“Αυτό το μέτρο, καθώς και άλλα μέτρα που λαμβάνουμε για να ενισχύσουμε την άμυνά μας, δείχνουν ότι η Φινλανδία αναλαμβάνει την ασφάλειά της, σήμερα και στο μέλλον”, πρόσθεσε ο υπουργός. Η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική για όλους τους άνδρες στη Φινλανδία όταν γίνονται 18 ετών. Οι γυναίκες υπηρετούν σε εθελοντική βάση σε αυτή τη βόρεια χώρα των 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να υπηρετούν στρατιωτική θητεία έξι, εννέα ή 12 μηνών, ανάλογα με την εκπαίδευσή τους. Το νέο όριο ηλικίας θα εφαρμοστεί στα άτομα που υπόκεινται στην υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας μόλις τεθεί σε ισχύ ο νόμος.

Βάσει των νέων κανόνων, η περίοδος κατά την οποία θα μπορούν να καλούνται οι στρατεύσιμοι θα παραταθεί κατά 15 χρόνια για τους απλούς στρατιώτες και κατά πέντε χρόνια για τους υπαξιωματικούς και τους αξιωματικούς. Η Φινλανδία έχει κοινά σύνορα μήκους 1.340 χλμ. με τη Ρωσία. Το Ελσίνκι έβαλε τέλος σε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας όταν εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, έναν και πλέον χρόνο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ελσίνκι έκλεισε τα ανατολικά του σύνορα με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2023 με την υποψία ότι η Μόσχα ενορχηστρώνει την άφιξη μεταναστών για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα.