Παρά τις υψηλού προφίλ συλλήψεις στον ισπανικό της πυρήνα, η αμερικανικής προέλευσης και χαρακτηρισμένη νεοναζί τρομοκρατική οργάνωση The Base – που υπήρξε κάποτε βασική εστίαση των αντιτρομοκρατικών προσπαθειών του FBI – έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τα πρωτοσέλιδα των ΗΠΑ. Ωστόσο, ένα πυκνό σύνολο διαδικτυακών δραστηριοτήτων αποκαλύπτει ότι η ομάδα παραμένει ενεργή στις ΗΠΑ και θεωρεί τη χώρα αυτή λειτουργικό νευρικό κέντρο.

Υπό την ηγεσία του Rinaldo Nazzaro, πρώην συνεργάτη του Πενταγώνου που φέρεται να λειτουργεί ως πράκτορας ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, η The Base επιδίδεται πρόσφατα σε ευρωπαϊκή επέκταση: πέραν των βαριά οπλισμένων μελών της στην Ισπανία, ο ουκρανικός πυρήνας της συνδέεται με πολλαπλές τρομοκρατικές πράξεις εντός της χώρας και ανέλαβε την ευρείας ανάληψης δολοφονία ενός αξιωματικού πληροφοριών τον Ιούλιο στο Κίεβο.

Η διαδικτυακή παρουσία της The Base αποτυπώνει ωστόσο και μια πιο προσεκτική, αλλά ενεργή, αμερικανική δραστηριότητα: βίντεο από τον Νοέμβριο δείχνουν άνδρες με μάσκες να πυροβολούν με στρατιωτικά τουφέκια και πιστόλια σε δάσος των Απαλαχίων, όπως ισχυρίζονται, σύμφωνα με τον Guardian.

Μια φωτογραφία του Ιουνίου από τον ίδιο πυρήνα στα Απαλάχια απεικονίζει πέντε οπλισμένους άνδρες με μάσκες να κρατούν τουφέκια και να ανεμίζουν τη μαύρη σημαία της The Base, ενώ πυρήνας από την περιοχή του μέσου Ατλαντικού καταγράφει τρία μέλη να χαιρετούν ναζιστικά με το «sieg heil», και άλλη από τις μεσοδυτικές πολιτείες δείχνει δύο άνδρες να πυροβολούν με πιστόλια.

Στο μεταβαλλόμενο πολιτικό κλίμα της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, όπου το FBI έχει ανοιχτά μετατοπίσει πόρους μακριά από έρευνες για ακροδεξιούς εξτρεμιστές, η The Base μοιάζει ελεύθερη να οργανώνεται και να προετοιμάζεται για τον δεδηλωμένο στόχο της: την υποκίνηση ένοπλης εξέγερσης κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, η στρατολόγησή της συνεχίζεται μέσω ρωσικής διεύθυνσης email και δεν έχει διακοπεί από την επιχείρηση του FBI το 2020 εναντίον της.

Ο Nazzaro έχει προσαρμόσει αυτή τη νέα πραγματικότητα της αμερικανικής επιβολής του νόμου με πιο προκλητική ρητορική.

«Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός μας στόχος είναι να πετύχουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που πέτυχαν η Αλ Κάιντα και το Ισλάμικό Κράτος στη Συρία», καυχήθηκε ο Nazzaro σε ηχητικό απόσπασμα που δημοσίευσε στις αρχές Δεκεμβρίου σε εφαρμογή υπό ρωσικό έλεγχο, το οποίο εξέτασε ο Guardian. «Να σχηματίσουμε οργανωμένη, ένοπλη εξέγερση για να καταλάβουμε και να κατέχουμε εδάφη. Και να ιδρύσουμε λευκή πατρίδα την οποία ελέγχουμε και κυβερνάμε».

Ο Nazzaro καταλήγει στο ίδιο ηχητικό ότι «μόνο δύο παραδοσιακά λευκές χώρες διαθέτουν αυτή τη στιγμή όλες αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις… η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Steven Rai, αναλυτής του Ινστιτούτου Στρατηγικού Διαλόγου (ISD) που παρακολουθεί κάθε διαδικτυακή κίνηση της The Base, περιέγραψε με ανησυχία πώς οι πρόσφατες δηλώσεις και οι ευρωπαϊκές δράσεις του Nazzaro υποδηλώνουν αυξανόμενες φιλοδοξίες για ανοιχτή υποκίνηση νέων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ.

«Οι πρόσφατες δηλώσεις του Nazzaro σημαίνουν ανησυχητική κλιμάκωση που εξελίσσεται εδώ και αρκετούς μήνες», δήλωσε ο Rai, επισημαίνοντας ότι αρχικά, το καλοκαίρι, ο Nazzaro είχε υπονοήσει πως η Ουκρανία θα ήταν η μοναδική χώρα όπου sanctionάρει επιθέσεις.

«Πιο πρόσφατα, ωστόσο, έχει ρητά επεκτείνει αυτή την έγκριση βίας σε άλλα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, όπου καλεί για τη δημιουργία ‘ομάδων επιτάχυνσης’ που στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της κοινωνίας και την εξασθένιση της κυβερνητικής εξουσίας μέσω επιθέσεων σε κρίσιμη υποδομή».

Κάλεσμα για στοχευμένες επιθέσεις

Σε ανάρτηση στο VKontakte, το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook όπου διατηρεί λογαριασμό, η The Base καλούσε ρητά τους πυρήνες της να εξαπολύουν «στοχευμένες επιθέσεις σε ουσιαστική υποδομή και πόρους», που θα μπορούσαν «να συμβάλουν στη σταδιακή πολιτική αποσύνθεση της χώρας, εφόσον οι επιθέσεις παραμείνουν σταθερές».

Ο ουκρανικός πυρήνας της θεωρείται εντός της The Base πρότυπο ενεργού εξέγερσης κατά της ουκρανικής κυβέρνησης, η οποία εστιάζει κυρίως στην αντίσταση στην πλήρη ρωσική εισβολή. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, ο Nazzaro και η The Base πιστεύουν ότι υπάρχει ανάλογη ευκαιρία.

Η Europol και η ισπανική αστυνομία, που εξάρθρωσαν το ισπανικό κύτταρο στις αρχές Δεκεμβρίου, δεν αποκάλυψαν αν υπήρξε επαφή με αμερικανικές αρχές πριν ή κατά την επιχείρηση.

Πολλές πηγές ενημέρωσαν τον Guardian ότι το FBI υπό τον Kash Patel έχει σκόπιμα αποστρέψει το βλέμμα του από τον ακροδεξιό εξτρεμισμό, χλευάζοντας ανοιχτά τη στατιστικά επικινδυνότερη εγχώρια τρομοκρατική απειλή των ΗΠΑ ως μέρος απλώς της «woke» ατζέντας.

Ο Rai εκτιμά ωστόσο ότι οι εκκλήσεις του Nazzaro για βία κατά Αμερικανών μπορεί να λειτουργήσουν ως ξυπνητήρι για τις αρχές, που τώρα διαθέτουν νομικό περιθώριο να πλήξουν την οργάνωση – χαρακτηρισμένη τρομοκρατική σε αρκετές συμμαχικές χώρες.

«Παρέχοντας ρητή στρατηγική καθοδήγηση βασισμένη στη βία σε μέλη της The Base στις ΗΠΑ, ο Nazzaro μπορεί να έχει ακούσια αυξήσει την ευπάθειά της σε παρεμβάσεις επιβολής του νόμου», δήλωσε.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η The Base έχει εξελιχθεί σε ευρύτερο στόχο πληροφοριών και ασφαλείας σε χώρες με ισχυρές υπηρεσίες κατασκοπείας πρόθυμες να διαθέσουν πόρους για την εξουδετέρωσή της. Με ερωτήματα για τους δεσμούς της με ρωσικές επιχειρήσεις σαμποτάζ – κορυφαίο ζήτημα ασφαλείας στην Ευρώπη – δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικά αμερικανικό πρόβλημα.

Παράλληλα με την Ισπανία, σημειώθηκαν πρόσφατες συλλήψεις μελών στην Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, με την ΕΕ να την κατατάσσει σε τρομοκρατική οργάνωση ισότιμη με το Ισλάμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Το πρόσφατο ηχητικό του Nazzaro αναφέρει επίσης την αστάθεια στον «Καναδά ή την Ευρωπαϊκή Ένωση» ως ευνοϊκή για τη στρατολόγηση της The Base – πρώτη ρητή αναφορά σε καναδικές δραστηριότητες εδώ και χρόνια. Ο πρώην ηγέτης του καναδικού πυρήνα, Patrik Matthews, εκτίει φυλάκιση στις ΗΠΑ για παράνομη είσοδο και σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης το 2020 σε συλλαλητήριο δικαιωμάτων όπλων στη Βιρτζίνια, με στόχο νεοναζί επανάσταση.