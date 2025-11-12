Το βίντεο από τη συνομιλία σε εκείνο το διαδικτυακό δωμάτιο προκαλεί ρίγη. Υπάρχουν, φυσικά, περιπτώσεις ακόμα πιο ακραίας κακοποίησης εφήβων κοριτσιών, όμως υπάρχει κάτι στον ειρωνικό τόνο του βασανιστή αυτής της άτυχης κοπέλας που παγώνει το αίμα. Ένα αγόρι ακούγεται να λέει: «Ώρα για κόψιμο. Πιάσε την αλογοουρά σου, όλη την αλογοουρά. Κόψε, κόψε, κόψε, κόψε».

Στα chatroom τα οποία είναι γνωστά και στην Ελλάδα συμμετέχουν επτά άτομα, όμως έξι οθόνες είναι μαύρες. Τα περισσότερα αγόρια παρακολουθούν σιωπηλά, χωρίς να μιλούν. Μόνο το κορίτσι, το θύμα, είναι ορατό. Είναι μια όμορφη έφηβη με μακριά ξανθά μαλλιά. Κάθεται στο πάτωμα, κρατώντας με το ένα χέρι την αλογοουρά της και με το άλλο ένα μαύρο ψαλίδι. Κλαίει, ικετεύει, φαίνεται απελπισμένη, ζητά έναν συμβιβασμό. Όμως δεν υπάρχει κανένας.

Το πιο ανησυχητικό είναι πως το αγόρι που της δίνει τις εντολές φαίνεται να απολαμβάνει τη διαδικασία. «Έχεις 30 δευτερόλεπτα», της λέει. Εκείνη υπακούει. Ακούγεται ένα κοφτό «κλικ» και η αλογοουρά της πέφτει. Έπειτα της ζητούν να βάλει το κομμένο μαλλί στο στόμα της. Ο εξευτελισμός της είναι πλήρης.

Υπάρχουν κι άλλα βίντεο, πιο ωμά, με περισσότερο σεξουαλικό ή διεστραμμένο περιεχόμενο. Υπάρχουν και μαρτυρίες που μοιάζουν απίστευτες, όμως είναι αληθινές. Ένα κορίτσι εξαναγκάστηκε να κόψει το σώμα της και να αλειφθεί με το αίμα της σε μια τελετή που θύμιζε σατανιστικό ιεροτελεστικό, ενώ θεατές την παρακολουθούσαν. Άλλη έφηβη διατάχθηκε να σκοτώσει τη γάτα της μπροστά στην κάμερα. Είπε όχι, όμως τι είχε υποστεί μέχρι να βρει τη δύναμη να αρνηθεί;

Δεν πρόκειται για ταινία τρόμου ή για κάποιο βίαιο βιντεοπαιχνίδι. Είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι σκηνές εκτυλίσσονται σε διαδικτυακές συνομιλίες και εφηβικά chatrooms σε όλο τον κόσμο. Το πιο ανατριχιαστικό είναι πως οι γονείς, τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων, δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει.

Η έρευνα του BBC

Όλες αυτές οι φρικαλεότητες αποκαλύπτονται στο νέο σοκαριστικό podcast του BBC με τίτλο «Assume Nothing: Creation of a Teenage Satanist», που ερευνά την άνοδο μιας σκοτεινής εξτρεμιστικής διαδικτυακής ομάδας με το όνομα 764. Οι Αρχές των ΗΠΑ εντόπισαν τη δράση της γύρω στο 2021.

Η ομάδα δημιουργήθηκε στη διάρκεια του lockdown από έναν 15χρονο από το Τέξας, τον Μπράντλεϊ Κάντενχαντ. Περιγράφεται ως ένα επικίνδυνο chatroom, όπου κυρίως αγόρια στην εφηβική ηλικία εντοπίζουν ευάλωτα θύματα στο διαδίκτυο, τα προσεγγίζουν, τα εκμεταλλεύονται και τα βασανίζουν για «διασκέδαση».

Η μέθοδος δράσης τους βασίζεται στη συνεργασία πολλών μελών που ενθαρρύνουν την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας συχνά τον εκβιασμό. Οι έφηβες, φοβούμενες ότι θα διαρρεύσουν προσωπικές τους φωτογραφίες, υπακούουν σε κάθε εντολή. Το ομαδικό στοιχείο είναι καθοριστικό, ενώ οι ευάλωτες κοπέλες νιώθουν αποδοχή από μια «παρέα», μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι είναι παγιδευμένες.

Η ομάδα 764 δρα πλέον παγκοσμίως και έχει συνδεθεί με δύο φόνους και πολυάριθμες αυτοκτονίες. Έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από το FBI και την Europol, ενώ στη Βρετανία, η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) την έχει χαρακτηρίσει ως μία από τις «πιο σοβαρές διαδικτυακές απειλές» που αντιμετωπίζει.

Νεοναζιστικά και σατανιστικά χαρακτηριστικά

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ομάδα συνδυάζει στοιχεία παιδικής εκμετάλλευσης, εκβιασμού, βίαιου εξτρεμισμού και ριζοσπαστικοποίησης, με έντονα νεοναζιστικά και σατανιστικά χαρακτηριστικά. Τα μέλη της δεν έχουν φυσική έδρα. Επικοινωνούν μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών όπως Telegram, Discord και Wire, ενώ στοχοποιούν τα θύματά τους ακόμα και σε mainstream μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δράση της ομάδας στη Βρετανία επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο 19χρονος Κάμερον Φίνιγκαν από το Χόρσαμ του Δυτικού Σάσεξ καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκισης. Ο Φίνιγκαν, μέλος της 764, παραδέχτηκε την ενοχή του για προτροπή σε αυτοκτονία, κατοχή εγχειριδίου τρομοκρατίας και παιδικού πορνογραφικού υλικού.

Είχε ενθαρρύνει ένα νεαρό κορίτσι να αφαιρέσει τη ζωή της, δηλώνοντας πως ήθελε να το μεταδώσει ζωντανά, ώστε να το «αφιέρωσει στην 764». Επιπλέον, είχε στην κατοχή του ένα έγγραφο 11 σελίδων με οδηγίες για επιθέσεις με φορτηγά, καθώς και για σχεδιασμό μαζικών επιθέσεων με μαχαίρια και πυροβόλα όπλα.

Η δημοσιογράφος του BBC, Τζο Πάλμερ, που παρακολούθησε τη δίκη στο Old Bailey, περιγράφει πως δυσκολεύτηκε να συμβιβάσει την εικόνα του νεαρού, με παιδικό πρόσωπο, με τα εγκλήματα που παραδέχτηκε. Στο δικαστήριο, τα μάτια της έπεσαν στους γονείς του που φαίνονταν συντετριμμένοι και εκτός τόπου. Η μητέρα του κρατούσε το μπουφάν του, ελπίζοντας πως ίσως τον πάρουν πίσω στο σπίτι. Αυτό δεν συνέβη.

Η Πάλμερ αποφάσισε να ερευνήσει βαθύτερα την ομάδα 764. Έγραψε στους γονείς του Φίνιγκαν, χωρίς να περιμένει απάντηση, θεωρώντας πως η ιστορία τους έπρεπε να ειπωθεί. «Αυτή είναι η ιστορία που κάθε γονιός πρέπει να ακούσει και να κατανοήσει», είπε. «Δεν μιλάμε για περιθωριακό εξτρεμισμό, αλλά για πραγματικούς εφήβους, πραγματικές οικογένειες και μια απειλή που μεγαλώνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων».

Η ομάδα 764 στοχοποιεί κορίτσια ηλικίας 10 έως 17 ετών, εκμεταλλευόμενη την ευαλωτότητά τους. Μία μητέρα στις ΗΠΑ, που στο podcast αναφέρεται με το ψευδώνυμο Κριστίνα, αφηγείται πώς η 14χρονη κόρη της «κρατήθηκε όμηρος» από την ομάδα. Το κορίτσι, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, είχε αρχίσει να αυτοτραυματίζεται και να κάνει χρήση ουσιών, ενώ η μητέρα της νόμιζε πως έβρισκε στήριξη από «φίλους» στο διαδίκτυο. Αντίθετα, είχε παγιδευτεί. Οι δράστες την «κατέκλυσαν με αγάπη», απέσπασαν αποκαλυπτικές φωτογραφίες και στη συνέχεια την εκβίασαν, ωθώντας τη να πληγώνει τον εαυτό της όλο και περισσότερο.

Εικόνα από το δωμάτιο του Φίνιγκαν

Η συγκλονιστική περιγραφή της μητέρας

Η Κριστίνα περιγράφει ότι μια μέρα βρήκε την κόρη της καλυμμένη με αίμα και ακαθαρσίες. Όταν προσπάθησε να της πάρει το τηλέφωνο, εκείνη αρνήθηκε: «Κοιμόταν μαζί με αυτό». Ακόμη κι όταν αποσύνδεσε το διαδίκτυο, η κόρη της έσπασε δύο τοίχους για να βρει άλλο σήμα. Δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος του ελέγχου που ασκούσε πάνω της η ομάδα. Την είχαν πείσει πως δεν είχε καμία αξία χωρίς αυτούς. Την ανάγκασαν ακόμα και να ξυρίσει το κεφάλι της.

Η κόρη της σταμάτησε να κοιμάται και να τρώει. «Ως μητέρα ένιωθα μόνη, φοβισμένη, ανήμπορη, απελπισμένη», λέει. Τελικά, ήταν η ίδια κοπέλα που της ζητήθηκε να σκοτώσει τη γάτα της. «Την κρατούσε στην αγκαλιά της και τότε είπε “Τι στο καλό κάνω;”». Εκεί τελείωσε ο εφιάλτης. Όμως η ζημιά είχε γίνει. «Υπάρχουν 500 φωτογραφίες και βίντεο της κόρης μου που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Με στοιχειώνουν», λέει η Κριστίνα.

Τι λένε οι συγγενείς του δραστή

Η Πάλμερ επικοινώνησε και με τη μητέρα του Κάμερον Φίνιγκαν, η οποία μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας και στο podcast αναφέρεται ως Σάρα. Η γυναίκα δηλώνει πως θέλησε να μιλήσει «για να σταματήσει άλλους γονείς από το να κοιμούνται αμέριμνοι και να βρεθούν στον ίδιο εφιάλτη». Δεν είχε ιδέα ότι, όταν ο γιος της έλεγε πως «παίζει παιχνίδια», στην πραγματικότητα επικοινωνούσε με το… καθαρό κακό. «Αυτό είναι το δικό μας λάθος», λέει και διερωτάται: «Πώς δεν το καταλάβαμε;».

Οι γονείς δεν ήξεραν τίποτα, μέχρι που, ένα βροχερό βράδυ του Μαρτίου 2024, το σπίτι τους περικυκλώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής. Ο Κάμερον, γνωστός διαδικτυακά ως Acid, ήταν τότε συνδεδεμένος και οι συνομιλητές του προσπαθούσαν να διαγράψουν στοιχεία. «Ήμασταν στην αυλή, με τις παντόφλες, και μας σημάδευαν με όπλα», θυμάται η μητέρα.

Πίστευε ότι πρόκειται για λάθος. Ο γιος της αγαπούσε τη φύση, το ψάρεμα και τα βιβλία για τα ζώα. Ωστόσο, τα παιδικά του χρόνια ήταν τραυματικά. Ο Φίνιγκαν είχε υιοθετηθεί στα έξι του και είχε υποστεί παραμέληση από τη βιολογική του οικογένεια. Είχε διαγνωστεί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠΥ) και παρουσίαζε κατάθλιψη.

Όταν ήρθε το lockdown, στα 14 του, σταμάτησε να πηγαίνει σχολείο. Οι γονείς του πίστευαν ότι ήταν ασφαλής στο δωμάτιό του. «Σκεφτόμουν ότι δεν κάνει χρήση ναρκωτικών, δεν μπλέκει με την αστυνομία, ας είμαστε ευγνώμονες», λέει η Σάρα. Όμως εκείνος ήταν ήδη βυθισμένος στον ψηφιακό κόσμο της βίας.

Η Σάρα δεν προσπαθεί να δικαιολογήσει τον γιο της, αναγνωρίζει όμως ότι «συχνά οι κακοποιημένοι γίνονται κακοποιοί». Μόνο όταν εκείνος συνελήφθη, κατάλαβε το βάθος της εμπλοκής του. «Έκλαιγε απαρηγόρητος», λέει. «Ξύπναγα κάθε πρωί με έναν κόμπο στο στομάχι, ρωτώντας τον εαυτό μου τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει διαφορετικά».

Η μητέρα του δεν είχε ακούσει ποτέ για την ομάδα 764. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό ερώτημα: πόσοι γονείς έχουν;

Ο Κάμερον Φίνιγκαν

Το διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής φρίκης που εξαπλώθηκε και στην Ελλάδα

Το διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής φρίκης άπλωσε τα «πλοκάμια» του και στην Ελλάδα με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνες, ενώ, μόλις τον περασμένο μήνα, κρίθηκε προφυλακιστέος ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός για συμμετοχή στο δίκτυο «764».

Ο νεαρός κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, που δρούσε μέσω διαδικτύου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του στηρίζεται στα ευρήματα έρευνας των αμερικανικών διωκτικών αρχών, σύμφωνα με τα οποία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, προκειμένου να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις.

Την έκδοση του νεαρού Ελληνοαμερικανού είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων. Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει με την οικογένειά του, αλλά το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να μην τον εκδώσει λόγω της ελληνικής ιθαγένειάς του. Ήδη όμως βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα των ελληνικών αρχών, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, για τις ίδιες πράξεις τις οποίες ο 21χρονος φέρεται να τέλεσε από τη χώρα μας, κι άρα υπήρχε δικαιοδοσία της ελληνικής δικαιοσύνης.

Μετά την περάτωση της έρευνας ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του, όπως και κατά του 18χρονου συνεργού του, και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Ο 21 ετών κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε το κατηγορητήριο. «Μπήκα στην εφαρμογή, αλλά δεν έχω καμία σχέση με τη συγκεκριμένη οργάνωση. Πήγα στο σπίτι του 18χρονου και πάτησα την εφαρμογή από τον δικό του υπολογιστή», φέρεται, μεταξύ άλλων, να είπε στην απολογία του. Εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα του «έδειξαν» τον δρόμο για τις φυλακές.