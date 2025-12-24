Η αμερικανική διπλωματία ανακοίνωσε χθες Τρίτη την επιβολή κυρώσεων σε πέντε Ευρωπαίους αξιωματούχους που εμπλέκονται στην υπόθεση της αυστηρότερης ρύθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, απαγορεύοντάς τους την είσοδο, τη διαμονή και οποιαδήποτε δραστηριότητα στην αμερικανική επικράτεια, περιλαμβανομένου και του Γάλλου πρώην Επιτρόπου Τιερί Μπρετόν.

Οι ενέργειες των προσώπων αυτών είχαν σκοπό την επιβολή «λογοκρισίας» σε βάρος αμερικανικών συμφερόντων, δικαιολόγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Εδώ και πάρα πολύ καιρό, ιδεολόγοι στην Ευρώπη διεξάγουν συντονισμένες προσπάθειες για να αναγκάσουν αμερικανικές (ψηφιακές) πλατφόρμες να τιμωρούν αμερικανικές απόψεις στις οποίες αντιτίθενται», υποστήριξε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

«Η κυβέρνηση (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ δεν θα ανέχεται πλέον τέτοιες κατάφωρες ενέργειες εξωχώριας λογοκρισίας», πρόσθεσε.

Ο Τιερί Μπρετόν διετέλεσε επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά από το 2019 ως το 2024, με ευρείες αρμοδιότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας.

Τα άλλα τέσσερα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις είναι στελέχη μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται εναντίον της παραπληροφόρησης και του λόγου μίσους στο διαδίκτυο: ο Ιμράν Άχμεντ, η Κλερ Μέλφορντ, η Άννα-Λένα φον Χόντενμπεργκ, ιδρύτρια της γερμανικής HateAid, και η Γιοζεφίνε Μπαλόν, διευθύνουσα σύμβουλος της ίδιας ΜΚΟ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως αυτών που επιβάλλουν υποχρεώσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες να επισημαίνουν και δυνητικά να αφαιρούν προβληματικό περιεχόμενο — κάτι που η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί λογοκρισία.

Η ΕΕ διαθέτει πιθανόν το πιο ισχυρό νομικό οπλοστάσιο στον κόσμο όσον αφορά τη ρύθμιση του τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η Γαλλία καταδίκασε τις κυρώσεις κατά του Μπρετόν

«Η Γαλλία καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο τους περιορισμούς στις θεωρήσεις διαβατηρίου που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος του Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργού και ευρωπαίου επιτρόπου, και σε βάρος άλλων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων», τόνισε μέσω X ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

France strongly condemns the visa restriction imposed by the United States on Thierry Breton, former minister and European Commissioner, and four other European figures.



The Digital Services Act (DSA) was democratically adopted in Europe to ensure that what is illegal offline is… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 23, 2025

«Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν οι κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό χώρο τους να τους επιβάλλονται από άλλους», πρόσθεσε ο κ. Μπαρό, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά νωρίτερα με τον κ. Μπρετόν.

Ο γάλλος ΥΠΕΞ θύμισε ότι η πράξη (ο κανονισμός της ΕΕ) για τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act, DSA) «υιοθετήθηκε δημοκρατικά στην Ευρώπη για να διασφαλιστεί ότι αυτό που είναι παράνομο εκτός ψηφιακού κόσμου είναι επίσης (παράνομο) στον ψηφιακό κόσμο». «Δεν έχει καμιά εξωχώρια επίπτωση και δεν αφορά σε καμιά περίπτωση τις ΗΠΑ», επέμεινε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Μπενζαμέν Αντάντ εξέφρασε «υποστήριξη στον Τιερί Μπρετόν και στις άλλες τέσσερις προσωπικότητες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ», επίσης μέσω X.

«Το κράτος δικαίου μας και η κυριαρχία μας δεν μπορούν επ’ ουδενί να αμφισβητούνται από εξωτερικούς παράγοντες», πρόσθεσε ο κ. Αντάντ.

Η αντίδραση του Γάλλου πρώην επίτροπου

Ο γάλος πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν στηλίτευσε τον «άνεμο μακαρθισμού» που πνέει στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων ανακοίνωσε πως του επιβάλλει απαγόρευση εισόδου, διαμονής και κάθε δραστηριότητας στην επικράτειά της, όπως και σε άλλες τέσσερις προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτήθηκε ρητορικά ο Γάλλος τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη μέσω X, παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950.

Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? 🧹



Pour rappel : 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres à l’unanimité ont voté le DSA 🇪🇺



À nos amis américains : « La censure n’est pas là où vous le pensez. » — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025

Ο κ. Μπρετόν θύμισε πως «το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –δημοκρατικά εκλεγμένου– και των 27 κρατών μελών ψήφισε ομόφωνα τη DSA», την ευρωπαϊκή πράξη (κανονισμό) για τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Στους αμερικανούς φίλους μας: ‘η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε’», συμπλήρωσε.