Ένα αεροσκάφος Airbus A320 της Vueling, που είχε αναχωρήσει από το Ορλί του Παρισιού με προορισμό την Ίμπιζα και με 164 επιβάτες επιβαίνοντες, πραγματοποίησε χθες Τρίτη αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν, στην κεντρική Γαλλία, λόγω «τεχνικού προβλήματος», όπως γνωστοποίησαν τόσο η διοίκηση του αεροδρομίου όσο και η ισπανική low-cost αεροπορική εταιρεία.

Η πτήση της Vueling – εταιρείας που ανήκει στον όμιλο IAG (International Airlines Group), όπως και οι British Airways και Iberia – εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου στο Κλερμόν-Φεράν, χωρίς υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το Airbus A320 προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Ελλάδα) και οι 164 επιβάτες προγραμματίστηκε να αναχωρήσουν με άλλο αεροσκάφος της Vueling για τον προορισμό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Λυών ενός A320 της Air France, το οποίο είχε απογειωθεί από το Παρίσι με προορισμό το Αζαξιό στην Κορσική, αφού ο κυβερνήτης διαπίστωσε βλάβη σε έναν από τους κινητήρες.