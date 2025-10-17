Διεθνές κύκλωμα διαδικτυακής φρίκης με «πλοκάμια» και στην Ελλάδα ερευνούν οι Αρχές, ενώ κρίθηκε προφυλακιστέος 21χρονος Ελληνοαμερικανός για συμμετοχή στο δίκτυο «764».

Ένα από τα πιο σκοτεινά δίκτυα διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων, το «764», φαίνεται πως είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στην Ελλάδα. Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρέθηκε ένας 21χρονος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ, που δρούσε μέσω Διαδικτύου με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η υπόθεση προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών διωκτικών Αρχών, τα μέλη του κυκλώματος προσέγγιζαν θύματα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και τα εξανάγκαζαν να συμμετάσχουν σε βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς και σεξουαλικές πράξεις. Το δίκτυο, γνωστό ως «764», στοχεύει παιδιά ηλικίας 8 έως 17 ετών, κυρίως μαύρους εφήβους, άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και νέους με προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ το FBI το έχει χαρακτηρίσει ως «βίαιο, εξτρεμιστικό και μηδενιστικό».

Προφυλακίστηκε στη Θεσσαλονίκη ο 21 ετών κατηγορούμενος για συμμετοχή στο δίκτυο 764

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 21 ετών Ελληνοαμερικανός που κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία δρούσε μέσω Διαδικτύου, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, ανά την υφήλιο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του στηρίζεται στα ευρήματα έρευνας των αμερικανικών διωκτικών Αρχών, σύμφωνα με τα οποία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, προκειμένου να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις. Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρει την ονομασία «764» στοχεύοντας σε ανήλικα, μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι Αμερικανικοί περιγράφουν την οργάνωση ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική».

Την έκδοση του νεαρού Ελληνοαμερικανού είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων. Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει με την οικογένειά του, αλλά το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να μην τον εκδώσει λόγω της ελληνικής ιθαγένειας του. Ήδη όμως βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα των ελληνικών Αρχών, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, για τις ίδιες πράξεις τις οποίες ο 21χρονος φέρεται να τέλεσε από τη χώρα μας, κι άρα υπήρχε δικαιοδοσία της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μετά την περάτωση της έρευνας ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του – όπως και κατά του 18χρονου συνεργού του – και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Ο 21 ετών κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε το κατηγορητήριο. «Μπήκα στην εφαρμογή αλλά δεν έχω καμία σχέση με την συγκεκριμένη οργάνωση. Πήγα στο σπίτι του 18χρονου και πάτησα την εφαρμογή από τον δικό του υπολογιστή», φέρεται, μεταξύ άλλων, να απολογήθηκε. Εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα του «έδειξαν» τον δρόμο για τις φυλακές.

Στο μεταξύ, ο 18χρονος συγκατηγορούμενός του – που σύμφωνα με το κατηγορητήριο τέλεσε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις όσο ήταν ανήλικος – πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Τι είναι το δίκτυο «764», πώς πήρε την ονομασία του, ποιος το ξεκίνησε

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ ερευνά το φαινόμενο τουλάχιστον από το 2023 και είχε προειδοποιήσει το κοινό για το δίκτυο 764, ένα σύνολο ατόμων που εμπλέκονται σε βίαιη συμπεριφορά. Το FBI έχει αναφέρει ότι και τα 55 τοπικά του γραφεία ερευνούν το 764 και παρόμοια δίκτυα.

Το 2024, η Εθνική Υπηρεσία για Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC) δέχτηκε πάνω από 1.300 αναφορές μέσω της πλατφόρμας CyberTipline, που συνδέονταν με ομάδες όπως το 764, οι οποίες διαπράττουν διαδικτυακή εκμετάλλευση -αύξηση άνω του 200% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Το δίκτυο ξεκίνησε από τον Μπράντλεϊ Κάντενχεντ, έναν έφηβο από το Τέξας, από τον ταχυδρομικό κώδικα του οποίου προήλθε και το όνομα 764. Ο ίδιος παρακολουθούσε υπερβολικά βίαιο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, σύμφωνα με έρευνα των Wired, Der Spiegel, Recorder και Washington Post.

Δημιούργησε έναν διακομιστή (server) στην εφαρμογή Discord με το όνομα 764 για να διακινεί υλικό παιδικής κακοποίησης και να στοχεύει ευάλωτα παιδιά. Ο ίδιος και άλλα μέλη του server παγίδευαν γυναίκες σε βιντεοκλήσεις και τις εκβίαζαν να αυτοτραυματιστούν ή να πραγματοποιήσουν ζωντανά σεξουαλικές πράξεις, όπως αναφέρουν τα μέσα.

Το 2021, η Discord εντόπισε το δίκτυο 764 και τους εκατοντάδες χρήστες του και το κατήγγειλε στις αρχές.

Ο Κάντενχεντ συνελήφθη και το 2023 καταδικάστηκε σε 80 χρόνια φυλάκισης, όμως σήμερα υπάρχουν ακόμη θύτες που δρουν στο 764 και σε διάφορες παρόμοιες ομάδες του δικτύου σε όλο τον κόσμο.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, έχει δηλώσει ότι το δίκτυο «σχεδιάστηκε για να εκμεταλλεύεται παιδιά».