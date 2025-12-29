Ο ηγέτης της τουρκικής ακροδεξιάς Ντεβλέτ Μπαχτσελί, βασικός σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ISIL) «μαριονέτα σιωνιστικών και ιμπεριαλιστικών δυνάμεων», μετά από αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα της Δευτέρας στη βορειοδυτική Τουρκία, η οποία κατέληξε σε ένοπλη σύγκρουση με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών αστυνομικών και έξι μαχητών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι η αστυνομία εισέβαλε σε σπίτι στον δρόμο προς το χωριό Ελμαλίκ, στην επαρχία της Γιάλοβα (βυζαντινή Ελενούπολη), νότια της Κωνσταντινούπολης, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, και δέχθηκε πυρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και ένας φύλακας γειτονιάς που εργαζόταν για την τουρκική αστυνομία. Ο Γερλίκαγια ανέφερε ότι πέντε γυναίκες και έξι παιδιά που βρίσκονταν στο σπίτι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι όλοι οι έξι νεκροί μαχητές ήταν Τούρκοι υπήκοοι. Πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 τοποθεσίες σε 15 επαρχίες στο πλαίσιο πανεθνικής καταστολής.

Η επιχείρηση στη Γιάλοβα διήρκεσε σχεδόν οκτώ ώρες, με την αποστολή ειδικών δυνάμεων από τη γειτονική Προύσα. Οι τοπικές αρχές έκλεισαν πέντε σχολεία και διέκοψαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τους δρόμους πρόσβασης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς δήλωσε ότι η Εισαγγελία Γιάλοβας ξεκίνησε έρευνα και όρισε πέντε εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι πέντε άτομα τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο Μπαχτσελί, επικεφαλής του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος (MHP), το οποίο στηρίζει εδώ και χρόνια τον Ερντογάν στο κοινοβούλιο, χαρακτήρισε το ISIL «πιόνι» και παρουσίασε τη σύγκρουση ως προβοκάτσια κατά της κυβερνητικής εκστρατείας για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία», η οποία συνδέεται με τις νέες προσπάθειες ειρήνευσης με το εκτός νόμου PKK, κομμάτι στο παζλ της δημιουργίας του ελεύθερου «Μεσαίου Διαδρόμου», μιας εμπορικής οδού που θα συνδέει την Κίνα και την κεντρική Ασία με την Ευρώπη.

Στη δήλωσή του, ο Μπαχτσελί συνέδεσε το περιστατικό με ξένα σχέδια, γράφοντας ότι καμία επίθεση ή σαμποτάζ δεν θα εκτρέψει την Τουρκία από την πορεία της και υποστηρίζοντας ότι το ISIL «εξαπολύθηκε» στη χώρα από ένα απροσδιόριστο «μέτωπο εχθρότητας».