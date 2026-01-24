Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά απάτης σε βάρος ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Θύμα τους αυτή τη φορά, μια ηλικιωμένη γυναίκα από τα Πατήσια.

Όπως βλέπετε στο βίντεο που δημοσίευσε το MEGA μέλος της συμμορίας των «μαϊμού» τεχνικών έχει μόλις εξαπατήσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και βγαίνει βιαστικά από πολυκατοικία στα Πατήσια

Γειτόνισσα του θύματος τον καταγράφει με το κινητό της τηλέφωνο και παράλληλα ενημερώνει την αστυνομία.

– Τον έχω βίντεο, με ακούτε;

– Σας ακούω, ενημερώνω και έρχονται από εκεί αστυνομικοί.

Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ίδια με τόσες άλλες, που έχουν διαπράξει συμμορίες το τελευταίο διάστημα.

«Την είχανε πάρει τηλέφωνο ότι έχει διαρροή το σπίτι της και υπάρχει κίνδυνος να καεί ζωντανή, ήξεραν το ονοματεπώνυμό της, πήρανε από ένα σταθερό τηλέφωνο. Της είπαν ότι πρέπει να βάλει όλα της τα πράγματα και μετρητά και κοσμήματα να τα αφήσει σε ένα σακουλάκι στην τραπεζαρία και να πάει στην κουζίνα και να αφήσει λίγο ανοιχτή την πόρτα», αναφέρει μαρτυρία.

Στην 85χρονη γυναίκα συνέστησαν να καλύψει με αλουμινόχαρτα όλα τα πόμολα, να βράσει νερό και να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα μέσα σε μία σακούλα στην τραπεζαρία.

«Είχε ντουμανιάσει ο τόπος και μιλούσε στο τηλέφωνο. Και της λέω τι κάνεις; Είναι κανείς εδώ; Κοιτάζω στο δωμάτιό της και βλέπω την πόρτα κλειστή, είδα μια σκιά… Οπότε αρχίζω και φωνάζω, Καίτη πάω κάτω θα φωνάξω την αστυνομία».

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ο οποίος είναι σεσημασμένος. Τα χτυπήματα των συμμοριών, που παριστάνουν τους τεχνικούς και ξαφρίζουν περιουσίες από σπίτια είναι συνεχή, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.