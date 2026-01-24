Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ινδία, μετά τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων του επικίνδυνου ιού Nipah, ενός παθογόνου που μεταδίδεται από νυχτερίδες και θεωρείται από τους ειδικούς ιδιαίτερα θανατηφόρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, τα τελευταία περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο ιός εντοπίστηκε στη Δυτική Βεγγάλη, όπου αρκετοί ασθενείς παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, ενώ μεταξύ των κρουσμάτων περιλαμβάνονται και εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει εκτεταμένη ιχνηλάτηση επαφών, ενώ δεκάδες άτομα παραμένουν υπό παρακολούθηση ή σε καραντίνα, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση.

Ο Nipah είναι ιός που μεταδίδεται κυρίως από νυχτερίδες, είτε άμεσα στον άνθρωπο είτε μέσω μολυσμένων ζώων και τροφίμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει καταγραφεί και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητάς του, ειδικά σε περιοχές με πυκνό πληθυσμό και περιορισμένες υγειονομικές υποδομές.

Η νόσος που προκαλεί ο ιός μπορεί να ξεκινήσει με συμπτώματα όπως πυρετός, πονοκέφαλος και εμετός, ωστόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να εξελιχθεί σε σοβαρή εγκεφαλίτιδα ή αναπνευστική ανεπάρκεια. Σε βαριές περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορεί να πέσουν σε κώμα μέσα σε λίγες ημέρες. Η θνησιμότητα του Nipah είναι εξαιρετικά υψηλή και σε ορισμένες επιδημίες έχει ξεπεράσει το 50%.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για τον ιό. Η αντιμετώπιση περιορίζεται κυρίως σε υποστηρικτική φροντίδα, κάτι που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη διάγνωση και την απομόνωση των κρουσμάτων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εντάξει τον Nipah στη λίστα των παθογόνων υψηλής προτεραιότητας, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρές επιδημίες ή ακόμη και πανδημία, αν δεν υπάρξει επαρκής επιτήρηση και διεθνής συνεργασία. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη επαφή ανθρώπων με άγρια ζώα ενδέχεται να ευνοούν την εμφάνιση τέτοιων ιών.

Ο ιός Nipah πρωτοεμφανίστηκε το 1999 στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη και έκτοτε έχει προκαλέσει επαναλαμβανόμενα ξεσπάσματα κυρίως στην Ινδία και το Μπαγκλαντές. Κάθε νέο κρούσμα επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για μια νέα υγειονομική κρίση, σε μια περίοδο που ο πλανήτης παραμένει ακόμη ευάλωτος μετά την πανδημία του κορονοϊού.