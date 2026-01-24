Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Σταγάκης Μαρίνος, στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,

Παυλόπουλος Πέτρος, στη Διεύθυνση Προστασίας Προέδρου της Κυβέρνησης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Αξιότοπουλος Ηλίας, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

Νικολακόπουλος Σωτήριος, στη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Γενικός Διευθυντής,

Ντουίτσης Φώτιος, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Τζήμας Γεώργιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,

Λάσκος Σπυρίδων, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Θάνος Λουκάς, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

Σεβδυνίδης Μιχαήλ, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

Τσατσάρης Θεόδωρος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδος, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

Κάμπρας Αθανάσιος, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής,

Μιχαηλίδης Γεώργιος, στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Δούκης Γεώργιος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

Δημακαρέας Παναγιώτης, στη Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Κατσαντώνης Λάμπρος, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Σταυρακάκης Ιωάννης, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής,

Λιανουδάκης Ιωάννης, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Βαζούρας Ηλίας, από Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής,

Παπαφιλίππου Χρήστος, από Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας στο Γραφείο Β΄ Υπαρχηγού, ως Βοηθός,

Κακούσης Κωνσταντίνος, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

Μπιτσακάκης Λυκούργος, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

Πλατιάς Κωνσταντίνος, από Γραφείο κ. Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α. στη Γενική Διεύθυνση Επιτελικού Συντονισμού/Α.Ε.Α., ως Γενικός Διευθυντής,

Βούλγαρης Δημήτριος, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής,

Λυμπεράτος Αριστείδης, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιώς, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής,

[Ε.Κ.] Λάγιος Μιχαήλ, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπου υπηρετεί,

[ΥΓ] Πουλιανός Γεώργιος, στη Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Κρίσεις ταξιάρχων στην Ελληνική Αστυνομία

Μετά την κρίση των υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των ταξιάρχων στην Ελληνική Αστυνομία από το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, υπό την προεδρία του αρχηγού του Σώματος, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των αντιστρατήγων, Γεώργιου Παπαδόπουλου και Νικόλαου Σπυριδάκη.

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Ελληνικής Αστυνομίας έκρινε προακτέους στον βαθμό του υποστρατήγου της ΕΛΑΣ, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι παρακάτω έξι ταξίαρχοι γενικών και ειδικών καθηκόντων:

Λυκούργος Μπιτσακάκης,

Κωνσταντίνος Πλατιάς,

Μιλτιάδης Σιάφης,

Δημήτριος Βούλγαρης,

Αριστείδης Λυμπεράτος,

Γεώργιος Πουλιανός (Υγειονομικός)

Κρίθηκαν διατηρητέοι οι παρακάτω 59 ταξίαρχοι γενικών και ειδικών καθηκόντων:

Ιωάννης Τριαντάφυλλος,

Νικόλαος Γιαννόπουλος,

Κωνσταντίνος Πελεκάνος,

Ελευθέριος Χαρδαλιάς,

Κωνσταντίνος Μπάρλας,

Αλέξανδρος Σταματίου,

Ιωάννης Μπούμης,

Ιωάννης Δημητρακόπουλος,

Σπυρίδων Σκολαρίκης,

Γεώργιος Χαλυβόπουλος,

Αντώνιος Σγούρδος,

Εμμανουήλ Παναγιώτου,

Γεώργιος Ζαχάρης,

Λάμπρος Τσιάρας,

Δημήτριος Σταυρόπουλος,

Σωτήριος Καλταμπάνης,

Δημήτριος Πολύζος,

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος,

Βασίλειος Λαγός,

Κωνσταντίνος Αγιασοφίτης,

Παρασκευάς Χηνόπουλος,

Κωνσταντίνος Αθανασάκος,

Αθανάσιος Ασβεστάς,

Κωνσταντίνος Παχής,

Χρήστος Γαβράς,

Αθανασία Βαργιαμίδου,

Δήμητρα Βασιλάκη,

Σπυρίδων Κρεζίας,

Φανή Γιουβαννοπούλου,

Μαρία Πουλίζου,

Δήμητρα Αθανασοπούλου,

Βασιλική Αθανασοπούλου,

Ζαμπία Γύπαρη,

Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου,

Βασίλειος Μπερτάνος,

Αικατερίνη Τσιρέλη,

Κλεονίκη Χατζηπαντελή,

Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Βασίλειος Θεοφιλόπουλος,

Ευστράτιος Καρακοντίνος,

Αναστάσιος Μαργέτης,

Βασιλική Παυλάκη,

Χρήστος Τσιτσιμπίκος,

Κανέλλος Νικολάου,

Διογένης Σαρρής,

Σεραφείμ Τρίτος,

Κυριάκος Δημητρίου,

Δημήτριος Μήτραινας,

Αναστασία Λάζαρη,

Γεώργιος Ντιζές,

Αγάπιος Χαρακόπουλος,

Σταυρούλα Παυλοπούλου,

Παναγιώτα Παπαδοπούλου,

Γεώργιος Γκάμπρας,

Δημήτριος Κωνσταντακόπουλος,

Σοφία Τσουλιάγκα (Υγειονομικός),

Στέφανος Καββαδίας (Υγειονομικός),

Χρήστος Καλύβας (Υγειονομικός),

Αικατερίνη Κονδύλη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Κρίθηκαν, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι παρακάτω 26 ταξίαρχοι γενικών και ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από 30 ημέρες, με άλλο Προεδρικό Διάταγμα:

Εμμανουήλ Παπαδάκης,

Βασίλειος Μουσελίμης,

Δημήτριος Τσάμπηρας,

Στυλιανός Μπιλιάλης,

Κωνσταντίνος Τοπάλης,

Ηλίας Σκανδάλης,

Ευάγγελος Τσιώτας,

Ιωάννης Αμαργιαννιτάκης,

Κωνσταντίνος Σπανούδης,

Γεώργιος Σωτηρόπουλος,

Βασίλειος Παπακώστας,

Βασίλειος Μαυρομάτης,

Ηλίας Μπακούμης,

Δημήτριος Γαλαζούλας,

Κωνσταντίνος Σουλιώτης,

Κωνσταντίνος Βλάχος,

Γεώργιος Γιαννάτος,

Γεώργιος Κλητοράκης,

Χρήστος Γκιόλιας,

Λάμπρος Χρυσανθάκης,

Μαρία Κομμάτα,

Στέλιος Τσιάκαλος,

Ιωάννης Βασιλκαρίδης,

Βασιλεία Δημητράκου,

Ευαγγελία Βαμβακάκη,

Ιωάννης Μωραΐτης (Υγειονομικός)

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των αστυνομικών διευθυντών.