Σχεδόν 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Σάββατο στις ΗΠΑ ενόψει του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που προβλέπεται να σαρώσει μεγάλο τμήμα της χώρας, απειλώντας να παραλύσει τις ανατολικές πολιτείες με έντονες χιονοπτώσεις και προκαλώντας ήδη διακοπές ηλεκτροδότησης δυτικότερα, μέχρι το Τέξας.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετός θα σαρώσουν τα 2/3 των ανατολικών πολιτειών από σήμερα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια. «Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με (τις αρχές σε) όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NHS) προειδοποίησε για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, η οποία θα φέρει εκτενή και έντονη συσσώρευση πάγου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις». Προβλέπει ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ψυχρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightAware, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 3.900 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για χθες Σάββατο και άλλες 8.800 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα.

Πολλές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται για τις πτήσεις τους.