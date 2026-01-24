Με τον Γιόβιτς να σκοράρει ξανά και τον Στρακόσα να κάνει μεγάλη επέμβαση στο τέλος, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας και είναι στην 1η θέση, στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν ένα ματς λιγότερο.

Με περισσότερους από 2.000 οπαδούς της στις εξέδρες, η Ένωση μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι στο 6ο λεπτό είχε ήδη κερδίσει τρία κόρνερ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσπάθησε να βρει το γκολ νωρίς, δεν τα κατάφερε όμως και στη συνέχεια ισορρόπησαν την κατάσταση οι γηπεδούχοι, οι οποίοι στάθηκαν άτυχοι με τον τραυματισμό του Μακέντα.

Ο Ιταλός φορ αποχώρησε στο 17′ αφήνοντας τη θέση του στον Τζοακίνι και το παιχνίδι συνεχίστηκε με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά όχι και ευκαιρίες, ενώ οι Αρκάδες είχαν κενούς χώρους για να βγουν στην αντεπίθεση και όντως το έκαναν, πάντα όμως στο τέλος έκαναν τη λάθος επιλογή και δεν μπορούσαν να απειλήσουν.

Το παιχνίδι, έτσι, παρέμενε στο 0-0, μέχρι που ήρθε το 38ο λεπτό, όταν… μίλησε ο Γιόβιτς. Ο Σέρβος φορ, ο οποίος έβαλε 4 γκολ πριν μία εβδομάδα στον Παναθηναϊκό, πήρε την πάσα του Βάργκα, κοντρόλαρε και εκτέλεσε με το αριστερό στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Πολύ όμορφο γκολ από τον Σέρβο φορ, με τον «δικέφαλο αετό» να πλησιάζει και σε δεύτερο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με την κεφαλιά του Βάργκα μετά την ωραία σέντρα του Ρότα αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, στο 47′, ο Αστέρας είχε την ευκαιρία για να ισοφαρίσει καθώς ο Στρακόσα έκανε άστοχη έξοδο, η κεφαλιά του Τζοακίνι όμως ήταν άστοχη. Η ομάδα του Νίκολιτς έδωσε χώρο στους γηπεδούχους και η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωθε κάποιον κίνδυνο, δεν μπορούσε όμως και να απειλήσει όταν έπαιρνε τη μπάλα στην κατοχή της.

Τόσο ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» όσο και ο Μίλαν Ράσταβατς, από την άλλη πλευρά, έκαναν αλλαγές στη συνέχεια και στο 76′ η ομάδα της Τρίπολης είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει με τον Μπαρτόλο, μετά το γύρισμα του Δεληγιαννίδη, αλλά από θέση για γκολ δεν βρήκε στόχο. Αμέσως μετά, στο 79′, ο Μουκουντί είχε την ευκαιρία για το 0-2 που θα «κλείδωνε» τη νίκη αλλά αστόχησε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και στα τελευταία λεπτά είχαμε… θρίλερ.

Στο 90′ ο Κετού πήγε για την ισοφάριση με κεφαλιά αλλά ο Στρακόσα μπλόκαρε και στο 93′ ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ χρειάστηκε να επέμβει ξανά και έκανε τρομερή απόκρουση σε νέα κεφαλιά του Κετού, κρατώντας το 0-1.

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σίλα, Άλχο (70′ Εμμανουηλίδης), Τζανδάρης (70′ Έντερ), Μούμο, Καλτσάς (70′ Δεληγιαννίδης), Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα (17′ Τζοακίνι).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μάνταλος (60′ Μαρίν), Λιούμπιτσιτς (73′ Ελίασον), Κοϊτά (60′ Ζοάο Μάριο), Γιόβιτς (92′ Καλοσκάμης), Βάργκα (73′ Ζίνι).