Πολικές θερμοκρασίες σαρώνουν τις ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ. Περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, ενώ τουλάχιστον 14 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο υδράργυρος έχει φτάσει μέχρι τους -50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Το χιόνι και ο πάγος από τις επικίνδυνες πολικές καταιγίδες πέφτουν εδώ και ώρες στις νοτιοκεντρικές περιοχές των ΗΠΑ, αλλά το φαινόμενο εξαπλώνεται προς τα βόρεια και τα ανατολικά.

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει μια ζώνη άνω των 2.000 μιλίων, από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία, καθ’ όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Αναμένονται καταστροφικές συνθήκες παγετού, καθώς σοβαρές συσσωρεύσεις πάγου θα επιβαρύνουν και θα ρίξουν γραμμές ηλεκτροδότησης και δέντρα σε περιοχές του νότου που δεν είναι συνηθισμένες σε χειμερινό καιρό, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς ρεύμα, ορισμένοι για ημέρες.

Παράλληλα, ρεκόρ ψύχους θα πλήξει τη χώρα, καθώς περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς θα βιώσουν αισθητές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν την επόμενη εβδομάδα. Το ακραίο κρύο θα παγώσει το χιόνι και θα αφήσει όσους δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα να υποφέρουν από το ψύχος για μέρες.

Οι μετακινήσεις εξελίσσονται σε εφιάλτη, με περισσότερες από 9.000 πτήσεις να έχουν ήδη ακυρωθεί ενόψει της καταιγίδας, ενώ οι οδικές μετακινήσεις σε ολόκληρη τη ζώνη που πλήττεται θα είναι εξαιρετικά δύσκολες έως αδύνατες.