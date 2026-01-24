Την απόκτηση αμυντικού χαφ εντός της ερχόμενης εβδομάδας, πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/2), προανήγγειλε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ επί του Αστέρα Τρίπολης.

Η Ένωση πέρασε με 1-0 από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» και είναι, με παιχνίδι περισσότερο, στην κορυφή της βαθμολογίας, με τον προπονητή της να περιμένει μέσα στις επόμενες μέρες την τρίτη μεταγραφή έπειτα από αυτές των Βάργκα και Γκεργκίεφ.

Ο στόχος των «κιτρινόμαυρων» είναι η απόκτηση ενός αμυντικού χαφ και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του εξέφρασε την αισιοδοξία του πως το θέμα θα έχει κλείσει πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

«Πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό πιστεύω ότι θα έχουμε πάρει αμυντικό χαφ. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Είτε θα πάρουμε έναν παίκτη game changer που να κάνει τη διαφορά ή έναν παίκτη με μέλλον. Έναν θα πάρουμε τώρα και έναν το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχω ακόμη έναν παίκτη στη διάθεση μου», είπε ο προπονητής της ΑΕΚ.