Η ΑΕΚ παρέμεινε στην 1η θέση της βαθμολογίας μετά την εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης, αν και η εμφάνισή της δεν ικανοποίησε τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως είπε στις δηλώσεις του.

Η Ένωση πήρε τους τρεις βαθμούς με το γκολ του Γιόβιτς αλλά στο τέλος χρειάστηκε τον Στρακόσα για να μη στραβώσει το αποτέλεσμα, με τον προπονητή της να λέει τα εξής στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.

«Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση στα πρώτα 15 λεπτά, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε και άλλα τέρματα. Μετά το ματς ισορρόπησε, δεχθήκαμε πίεση, είχαμε καταπληκτικές ευκαιρίες όπως με τον Βάργκα, τον Μουκουντί, θα μπορούσαμε να βάλουμε 2-3 τέρματα. Είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, όχι τόσο από την εμφάνιση.

Θα μπορούσαμε να είχαμε «καθαρίσει» το παιχνίδι πιο νωρίς. Ρώτησα και έμαθα ότι σε αυτό το γήπεδο η ομάδα έχει δυσκολευτεί στο παρελθόν, ένα δύσκολο γήπεδο για εμάς. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι ικανοποιημένος από τη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί.

Κάποια πράγματα θα τα πω μέσα με τους παίκτες μου, αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και αυτό είναι που μετράει.

Ήταν πολύ ευχάριστο που είχαμε τόση στήριξη από τον κόσμο. Αναγνώρισαν την προσπάθεια της ομάδας, μας έδωσαν ώθηση σε δύσκολες στιγμές. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, κι εγώ και οι παίκτες μου. Είναι κομβική η παρουσία τους είτε εντός είτε εκτός έδρας, μας δίνουν πολύ μεγάλη ώθηση».