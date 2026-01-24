Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντάβιντε Καλάμπρια λόγω ίωσης.

Οι «πράσινοι» είναι ανεβασμένοι ψυχολογικά μετά την ισοπαλία με τη Φερεντσβάρος με την οποία σφράγισαν την παρουσία τους στα πλέι οφ του Europa League και θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα για να παραμείνουν στο κυνήγι της 4ης θέσης.

Ο Μπενίτεθ ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τους Τζούριτσιτς και Ντέσερς που παραμένουν εκτός δράσης λόγω τραυματισμών και τελικά δεν υπολογίζει ούτε στον Καλάμπρια, ο οποίος βγήκε νοκ άουτ λόγω ίωσης.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ για την προπόνηση του Σαββάτου (24/1) και την αποστολή αναφέρει τα εξής…

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Ατρόμητο.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με ασκήσεις τακτικής, συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εν τέλει το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Καλάμπρια, ατομικό ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».