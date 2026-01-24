Με γκολ του Σαγάλ η ΑΕΛ νίκησε με 1-0 τον Πανσερραϊκό και με το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο πιστεύει ακόμη περισσότερο στην παραμονή καθώς άφησε πίσω της τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ξεκίνημα του ματς, οι γηπεδούχοι όμως είχαν την πρώτη καλή στιγμή με το δυνατό σουτ του Τούπτα, από το ύψος της περιοχής, στο 14′, το οποίο απέκρουσε ο Τσομπανίδης. Δύο λεπτά μετά ο τερματοφύλακας των Σερραίων απέκρουσε το σουτ και του Σαγάλ, ο οποίος είχε ευκαιρία και στο 28′ αλλά έκανε πολύ κακό τελείωμα εντός περιοχής.

Ο Πανσερραϊκός, από την άλλη πλευρά, είχε την πρώτη του φάση στο 39′ με το σουτ του Ριέρα που έφυγε άουτ και στα τελευταία λεπτά οι Θεσσαλοί πλησίασαν στο γκολ με τις κεφαλιές του Γκαράτε στο 40′ και του Παντελάκη στο 45’+2′ αλλά στην πρώτη περίπτωση η μπάλα πήγε άουτ και στη δεύτερη έκανε μεγάλη επέμβαση ο Τσομπανίδης.

Το γκολ, τελικά, για τους Λαρισαίους ήρθε στην πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Σαγάλ να κάνει την κεφαλιά, τον Τσομπανίδη να αποκρούει και τον Χιλιανό φορ να σκοράρει στην επαναφορά. Το 1-0 ήταν, πλέον, γεγονός και ο Πανσερραϊκός προσπάθησε στη συνέχεια να βγει μπροστά για να ψάξει την ισοφάριση, στην οποία όμως δεν έφτασε ποτέ.

Έτσι, η ΑΕΛ πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη και πιστεύει όλο και περισσότερο στην παραμονή ενώ οι Σερραίοι, οι οποίοι είναι ουραγοί, έχασαν στο 96′ τον Μπρουκς που αποβλήθηκε για το φάουλ στον Κοσονού.

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (87′ Κοσονού), Φερίγκρα, Σουρλής, Ατανάσοφ (75′ Χατζηστραβός), Σαγάλ (87′ Πασάς), Γκάρατε (62′ Ναόρ Γκόνι), Τούπτα (87′ Μούργος).

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79′ Μασκανάκης), Κάλινιν, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (69′ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα (79′ Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54′ Τεϊσέιρα).