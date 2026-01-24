Οι συριακές αρχές απελευθέρωσαν σήμερα τουλάχιστον 126 ανηλίκους από μια φυλακή της βόρειας Συρίας, αφού ανέκτησε τον έλεγχό της από τις κουρδικές δυνάμεις, με βάση τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στα πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση εικονίζεται ένα πλήθος που έχει συγκεντρωθεί για να υποδεχτεί τους απελευθερωμένους ανήλικους από τη φυλακή Αλ Ακτάν.

Το πρακτορείο Sana δημοσίευσε τα ονόματα των κρατουμένων που παραμένουν στη φυλακή, ώστε να τους αναζητήσουν οι συγγενείς τους.

Η τηλεόραση ανακοίνωσε «την απελευθέρωση (…) 126 κρατουμένων ηλικίας κάτω των 18 ετών από τη φυλακή Αλ Ακτάν», στην επαρχία Ράκα, που χρησιμοποιήθηκε για τη φυλάκιση μελών του Ισλαμικού Κράτους.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, δεν θέλησαν να σχολιάσουν αυτές τις πληροφορίες.

Υπό τη στρατιωτική πίεση της Δαμασκού, οι SDF αποχώρησαν τις τελευταίες ημέρες από μεγάλες εκτάσεις που είχαν υπό τον έλεγχό τους και αποσύρθηκαν σε ορισμένους τομείς της επαρχίας Χασάκα, στη βορειοανατολική Συρία.

Την περασμένη Κυριακή, ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον ηγέτη των SDF Μαζλούμ Άμπντι, η οποία προβλέπει την κατάπαυση του πυρός και την ενσωμάτωση της ντε φάκτο αυτόνομης διοίκησης των Κούρδων στο κράτος, το οποίο θα αναλάβει στο εξής την ευθύνη για τους φυλακισμένους μαχητές του ΙΚ. Την Παρασκευή, οι Κούρδοι που ήλεγχαν αυτή τη φυλακή μετακινήθηκαν προς το Κομπάνι, που το ελέγχουν ακόμη, στα σύνορα με την Τουρκία.