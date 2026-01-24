«Σήμερα στείλαμε στον κυβερνήτη Τιμ Ουόλτς μια πολύ σκληρή επιστολή. Του είπαμε ότι καλύτερα να υποστηρίξει τον πρόεδρο Τραμπ, τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας. Γιατί αν δεν το κάνει, θα το κάνουμε εμείς», δήλωσε η υπουργός Δικαοσύνης Παμ Μπόντι μιλώντας νωρίτερα στο Fox News για όσα συμβαίνουν στη Μινεσότα.

Σε ερώτηση για το αν περιγράφονται στην επιστολή ποιες θα είναι οι συνέπειες στην περίπτωση που ο Τιμ Ουόλτς δράσει διαφορετικά, η Παμ Μπόντι απάντησε: «Θα δούμε. Η κατάσταση είναι ρευστή. Ας δούμε πώς θα ανταποκριθεί και τι θα κάνει. Αυτή η διοίκηση θα υποστηρίξει τους πολίτες. Θα υποστηρίξουμε τους υπέροχους άνδρες και γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας».