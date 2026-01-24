Η Λίβερπουλ μετρούσε τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες και τώρα ήρθε και η ήττα, με 3-2 από τη Μπόρνμουθ, με συνέπεια να κινδυνεύει να βρεθεί έξω από την πρώτη 4άδα της Premier League.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τους «κόκκινους» καθώς στο 27′ ο Σκοτ πρόλαβε τον Φαν Ντάικ και έκανε το γύρισμα για τον Εβανίλσον που νίκησε τον Άλισον για το 1-0, για να ακολουθήσει λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 33′ το 2-0 από τον Χιμένες, ο οποίος βγήκε τετ α τετ μετά την κάθετη του Χιλ και τελείωσε σωστά τη φάση.

Στο 45′, πάντως, η ομάδα του Άρνε Σλοτ μπήκε ξανά στο παιχνίδι καθώς ο Φαν Ντάικ με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ, έστειλε τη μπάλα δοκάρι και μέσα για το 2-1, με την πίεση να είναι μεγάλη στο δεύτερο ημίχρονο για την ισοφάριση. Μια ισοφάριση που ήρθσ στο 80′ από το πολύ ωραίο σουτ του Σομποσλάι.

Η Λίβερπουλ είχε μεγάλη ευκαιρία στο 86′ με τον Σαλάχ για το 2-3 αλλά ο Πέτροβιτς απέκρουσε και τελικά στο 95′ ο Αντλί, αφού η άμυνα δεν κατάφερε να απομακρύνει τη μπάλα, έγραψε το 3-2 για τη Μπόρνμουθ που ανέβηκε στη 13η θέση. Όσο για την περσινή πρωταθλήτρια, είναι στην 4η, στο +1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο +2 από την Τσέλσι, οι οποίες έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.