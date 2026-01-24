Το νέο true crime ντοκιμαντέρ του Netflix, Kidnapped: Elizabeth Smart, έχει καθηλώσει το κοινό, φέρνοντας ξανά στο φως μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις απαγωγής ανηλίκου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προειδοποίηση: Το άρθρο περιέχει αναφορές σε κακοποίηση παιδιών και σεξουαλική βία.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία της Elizabeth Smart, η οποία απήχθη σε ηλικία μόλις 14 ετών από το σπίτι της στο Σολτ Λέικ Σίτι τον Ιούνιο του 2002 και κρατήθηκε αιχμάλωτη για εννέα μήνες, πριν διασωθεί τον Μάρτιο του 2003. Για πρώτη φορά, η ίδια η Elizabeth μιλά εκτενώς και με απόλυτη ειλικρίνεια για την εμπειρία της, επιχειρώντας να ανακτήσει τον έλεγχο της αφήγησης της ζωής της.

Το Kidnapped: Elizabeth Smart περιλαμβάνει αποκλειστικές μαρτυρίες από την οικογένειά της, τους ερευνητές της υπόθεσης και ανθρώπους που βρέθηκαν στον πυρήνα των ερευνών, ενώ συνδυάζει αρχειακό υλικό με νέες, συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

«Όταν επέστρεψα στο σπίτι μετά τη διάσωσή μου, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν για όσα είχαν συμβεί», εξηγεί η Elizabeth στο Tudum. «Στη δίκη, ένιωθα ότι απαντούσα σε ερωτήσεις χωρίς κανένα πλαίσιο. Κατάλαβα ότι, αφού η ιστορία μου θα γινόταν δημόσια, ήθελα να έχει νόημα και σκοπό. Ήθελα να έχω τον έλεγχο. Αυτό με οδήγησε στο να τη μοιραστώ».

Η αντίδραση του κοινού

Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με μηνύματα θαυμασμού και συμπαράστασης. «Τόσο δυνατό και βαθιά ανθρώπινο. Εύχομαι να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους», έγραψε ένας θεατής στο Instagram, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Γνωρίζω την ιστορία εδώ και χρόνια, αλλά κάθε φορά με συγκλονίζει το θάρρος της Elizabeth και της οικογένειάς της».

Τι συνέβη στην Elizabeth Smart

Στις 5 Ιουνίου 2002, η Elizabeth απήχθη με την απειλή μαχαιριού από το υπνοδωμάτιό της, μπροστά στα μάτια της εννιάχρονης αδελφής της, Mary Katherine. Η μικρή δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει τον δράστη, όμως θυμόταν ξεκάθαρα τη φωνή του.

Αρχικά, οι έρευνες στράφηκαν στο οικογενειακό περιβάλλον, όμως η καθοριστική λεπτομέρεια ήρθε από τη Mary Katherine, η οποία αναγνώρισε τη φωνή του απαγωγέα ως εκείνη του «Emmanuel» — ενός ιεροκήρυκα του δρόμου που είχε εργαστεί στο σπίτι τους. Έτσι, οι αρχές κατέληξαν στον Brian David Mitchell.

Ο Mitchell, αυτοαποκαλούμενος «προφήτης», και η σύζυγός του Wanda Barzee κρατούσαν την Elizabeth σε απομονωμένες τοποθεσίες, υποβάλλοντάς τη σε συστηματική κακοποίηση, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι ήταν «παντρεμένοι στα μάτια του Θεού». Η Elizabeth διασώθηκε τελικά στις 12 Μαρτίου 2003.

Και οι δύο απαγωγείς καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές φυλάκισης. Ο Mitchell εκτίει ισόβια κάθειρξη, ενώ η Barzee αποφυλακίστηκε το 2018, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Elizabeth.

Πού βρίσκεται σήμερα η Elizabeth Smart

Σήμερα, στα 38 της, η Elizabeth Smart έχει μετατρέψει το τραύμα της σε δύναμη. Είναι ακτιβίστρια για την προστασία των παιδιών, σχολιάστρια του ABC News και συνεχίζει να μοιράζεται την ιστορία της μέσα από ντοκιμαντέρ, συνεντεύξεις και podcasts, με στόχο να στηρίξει άλλους επιζώντες.

Μητέρα τριών παιδιών, ζει με τον σύζυγό της Matthew Gilmour και τα παιδιά τους -τις κόρες Chloe και Olivia και τον γιο James. «Τα παιδιά μου είναι η απόλυτη έννοια της αγάπης για μένα», έχει δηλώσει στο PEOPLE. «Μου έφεραν χαρά και φως που δεν ήξερα ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν».

Φωτογραφίες: @Netflix