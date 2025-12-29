Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σε ένοπλη σύγκρουση με τζιχαντιστές μέλη της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» στην επαρχία Γιάλοβα, στα νότια της Κωνσταντινούπολης στα παράλια της Θάλασσας του Μαρμαρά. Στη μάχη με τις αστυνομικές δυνάμεις σκοτώθηκαν έξι μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση σε οικία κατά μελών του «Ισλαμικού Κράτους» στη Γιάλοβα στις 2:00 τα ξημερώματα. «Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους» άνοιξαν πυρ. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα της επίθεσης, τρεις ηρωικοί αστυνομικοί μας έπεσαν νεκροί. Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί και ένας φρουρός μας. Λόγω της παρουσίας γυναικών και παιδιών στο σπίτι όπου βρίσκονταν οι τρομοκράτες, η επιχείρηση διεξήχθη με μεγάλη προσοχή. Οι πέντε γυναίκες και τα έξι παιδιά που βρίσκονταν στη διεύθυνση απομακρύνθηκαν σώα. Οι τρομοκράτες αυτοί είναι Τούρκοι πολίτες. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 09:40» ανέφερε ο Τούρκος υπουργός.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα στην αστυνομική επιχείρηση κατά τζιχαντιστών στην Τουρκία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στους αιμοσταγείς δολοφόνους που απειλούν την ειρήνη του έθνους μας και την ασφάλεια του κράτους μας, εντός και εκτός των συνόρων μας, με αποφασιστικότητα, με κάθε τρόπο και χωρίς συμβιβασμούς. Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των μαρτύρων μας», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν επιχειρήσεις κατά μελών του «Ισλαμικού Κράτους» σε 15 επαρχίες της χώρας και σε συνολικά 108 διευθύνσεις.

Τον τελευταίο μήνα που έχουν ενταθεί οι ανάλογες επιχειρήσεις των τουρκικών αρχών κατά της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος» έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, 137 άτομα και επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα σε άλλα 97.