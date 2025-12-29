Δέμα από τις ΗΠΑ το οποίο περιείχε ποσότητα 250 γρ. ακατέργαστης κάνναβης παρέλαβε Αμερικανός άσος της ομάδας μπάσκετ του Κολοσσού Ρόδου.

Πρόκειται για «ελεγχόμενη παράδοση» για την οποία είχε πληροφορία η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, με αποτέλεσμα να συλλάβει τον Αμερικανό μπασκετμπολίστα. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικεία του εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά 20 γρ. της ίδιας ναρκωτικής ουσίας.

Σε βάρος του άσου του Κολοσσού Ρόδου σχηματίστηκε δικογραφία και αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας του νησιού.

Να σημειωθεί τέλος ότι πρόκειται για πολύ γνωστό μπασκετμπολίστα με καριέρα και στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, όπου μάλιστα έχει αγωνιστεί στο ανώτατο επίπεδο και συγκεκριμένα στην Euroleague.