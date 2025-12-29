Στην επιβεβαίωση των θανάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της προχώρησε η Χαμάς τη Δευτέρα (29/12), έπειτα από μήνες σιωπής σχετικά με το ζήτημα.

Η οργάνωση επιβεβαίωσε ότι ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγάς της, Αμπού Ομπέιντα, και ο τότε επικεφαλής της στη Λωρίδα της Γάζας Μοχάμεντ Σινουάρ σκοτώθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ νωρίτερα φέτος.

Η επιβεβαίωση ήρθε από τις Ταξιαρχίες Κασάμ, τον στρατιωτικό βραχίονα της οργάνωσης, το απόγευμα της Δευτέρας (29/12).

Επιβεβαίωσαν επίσης τον θάνατο του Μοχάμεντ Σαμπάνα, επικεφαλής της Ταξιαρχίας Ράφα της οργάνωσης, και δύο άλλων ηγετών, του Χακάμ αλ-Ίσι και του Ραέντ Σαάντ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον Μάιο ότι σκότωσε τον Σινουάρ, τον μικρότερο αδελφό του πρώην ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ. Τρεις μήνες αργότερα, ανακοίνωσε ότι σκότωσε και τον Αμπού Ομπέιντα.

Η τελευταία δήλωση του Αμπού Ομπέιντα έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε τα αρχικά στάδια μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης στην πόλη της Γάζας, κηρύσσοντας την περιοχή ως «επικίνδυνη ζώνη μάχης», καθώς προχώρησε σε μαζικό βομβαρδισμό της περιοχής, και κάλεσε οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν μαζικά προς τον νότο.

Ο Αμπού Ομπέιντα ήταν μια σημαντική φωνή της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Γάζα, δημοσιεύοντας δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, τις, σύμφωνα με τη Χαμάς, παραβιάσεις της εκεχειρίας και τις συμφωνίες ανταλλαγής αιχμαλώτων Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις αρχές του έτους, κατά τη διάρκεια μιας βραχύβιας εκεχειρίας.