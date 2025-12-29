Έκκληση να επιστρέψει στην Ελλάδα η σορός της αεροσυνοδού που σκοτώθηκε στη συντριβή του Falcon στην Άγκυρα, έκανε η οικογένειά της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσαν ότι δεν έχουν νεότερη ενημέρωση, τη στιγμή που οι σοροί άλλων νεκρών έχουν δοθεί στους δικούς τους και οι ταφές έχουν γίνει.

«Κάνουμε έκκληση να επιστρέψει η Μαρία μας στην Ελλάδα. Η 95χρονη γιαγιά μας εκλιπαρεί να επιστρέψει η σορός της για να μπορέσει να την αποχαιρετήσει», είπαν στο δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού.

«Ξέρουμε ότι πριν από δύο ημέρες παρέδωσαν τις σορούς των αξιωματούχων από την Λιβύη που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Όμως, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το πλήρωμα, δηλαδή τους δύο Γάλλους πιλότους και τη Μαρία», σημείωσε ο σύντροφός της.

«Η αεροπορική εταιρεία μας ενημέρωσε σήμερα ότι βρίσκεται κλιμάκιό τους στην Άγκυρα, αλλά οι τουρκικές Αρχές δεν δίνουν άδεια πρόσβασης στο σημείο. Η ελληνική πρεσβεία μας λέει να περιμένουμε. Οι κηδείες των άλλων επιβαινόντων έχουν ήδη γίνει, γιατί δεν δίνουν και τους δικούς μας ανθρώπους;», δήλωσε ο αδερφός της.