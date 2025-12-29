Φρικτό θάνατο βρήκε μια αθλήτρια του τριάθλου στις ακτές της Καλιφόρνιας, καθώς την κατασπάραξε καρχαρίας την ώρα που προπονούνταν.

Η 55χρονη Έρικα Φοξ την περασμένη εβδομάδα μαζί με τον σύζυγό της και άλλους αθλητές πήγαν να προπονηθούν κολυμπώντας στο Πασίφικ Γκρόουβ, στον κόλπο του Μοντερέι, έγραψε η New York Post.

Η παρέα βούτηξε στο νερό και λίγο αργότερα μια βάρκα τους πλησίασε, με τον ιδιοκτήτη της να προειδοποιεί ότι πρέπει να βγουν στην ακτή, καθώς κοντά τους βρίσκεται ένας καρχαρίας.

Οι αθλητές και οι υπόλοιποι λουόμενοι βγήκαν από το νερό, αλλά κατά την καταμέτρηση είδαν ότι απουσίαζε η Φοξ.

Αμέσως, ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό της με τις πιθανότητες να βρεθεί ζωντανή να είναι ελάχιστες, καθώς μάρτυρες δήλωσαν ότι είδαν τον καρχαρία με έναν άνθρωπο στο στόμα του. «Αναδύθηκε από το νερό με ανθρώπινο σώμα στο στόμα του», είπαν σε τοπικά κανάλια.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν για μια εβδομάδα περίπου και τελικά εντόπισαν τη σορό της, την οποία αναγνώρισε ο πατέρας της.

Σύμφωνα με τη New York Post η Έρικα Φοξ είχε αγωνιστεί σε δύο αγώνες Ironman και για 20 χρόνια συμμετείχε και σε διάφορους άλλους αγώνες. Φίλοι και συγγενείς την περιέγραψαν ως έναν «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», που γνώριζε καλά τους κινδύνους του ανοιχτού ωκεανού. Μάλιστα, λίγο καιρό πριν είχε παρακολουθήσει και σεμινάριο για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες, ώστε να μάθει περισσότερα για τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών.

Το 2013, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Facebook που έδειχνε έναν καρχαρία να κολυμπάει δίπλα σε έναν δύτη. Η λεζάντα έγραφε: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη κι ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».