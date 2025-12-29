Συνεχίζεται το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις τελευταίες αγορές για το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, αλλά και για τα δώρα της Πρωτοχρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τόσο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς όσο και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.

Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 29/12/2025: 09:00–21:00 Τρίτη 30/12/2025: 09:00–21:00 Τετάρτη 31/12/2025: 09:00–18:00 Πέμπτη 01/01/2026: Αργία Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Όπως επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το συγκεκριμένο ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογών.