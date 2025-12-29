Το «φως» της δημοσιότητας είδε βίντεο που δείχνει τη δράση του 39χρονου που συνελήφθη και κατηγορείται ότι διέρρηξε 16 σπίτια σε Φιλοθέη και Ψυχικό.

Το βίντεο προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και, σύμφωνα με πληροφορίες, διακρίνεται ο 39χρονος ή κάποιος συνεργός του. Η συνολική λεία ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχουν εξακριβωθεί 16 διαρρήξεις.

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο 39χρονος, μόνος του ή από κοινού -κατά περίπτωση- με τον συνεργό του, τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, παραφύλαγαν στα αλσύλλια της περιοχής και όταν έβρισκαν ευκαιρία, εισέβαλλαν τις νύχτες σε οικίες της Φιλοθέης και του Ψυχικού αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενοίκων λόγω θερινών διακοπών.

Επίσης, οι δράστες εισέρχονταν στις οικίες ακόμα και όταν ηχούσε το σύστημα συναγερμού, άνοιγαν περισσότερα από ένα σπίτια σε ένα βράδυ, χρησιμοποιούσαν σκάλα που κουβαλούσαν μαζί τους για τους πιο ψηλούς ορόφους, ενώ σε τρεις περιπτώσεις επέστρεψαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών στις ίδιες οικίες προκειμένου να αφαιρέσουν επιπλέον αντικείμενα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 39χρονου, όσο και στο όχημα που οδηγούσε, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

διαρρηκτικά εργαλεία,

2 μάσκες και

η τηλεσκοπική σκάλα που χρησιμοποιούνταν για την τέλεση των κλοπών.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει τις αρχές για ομοειδή αδικήματα.