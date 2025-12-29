Μία ακόμη μέρα έμεινε για την παράδοση γραμμάτων και καρτών στα σπίτια από την ταχυδρομική υπηρεσία της Δανίας, PostNord. Αύριο Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, η PostNord θα παραδώσει τις τελευταίες έντυπες επιστολές, βάζοντας τέλος σε μια υπηρεσία που εγκαινίασε πριν από 401 χρόνια.

Στους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση να καταργηθεί η παράδοση επιστολών στο σπίτι, συγκαταλέγονται η οικονομική κατάσταση της PostNord, αλλά και ο μειωμένος όγκος επιστολών που κλήθηκε να παραδώσει τις τελευταίες δεκαετίες. Το έλλειμμα της PostNord την προηγούμενη χρονιά άγγιξε τα 428 εκατομμύρια κορώνες (περίπου 57 εκατ. ευρώ) ενώ οι επιστολές που διένειμε έχουν μειωθεί από το 2000 κατά περισσότερο από 90%.

«Η Δανία είναι μία από τις πιο ψηφιοποιημένες χώρες στον κόσμο, οι περισσότεροι Δανοί δεν στέλνουν πλέον επιστολές», σημείωσε ο Αντρέας Μπρέτβαντ, διευθυντής δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της εταιρείας. Η απόφαση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν 1.500 θέσεις εργασίας, και να αποσυρθούν 1.500 κόκκινα γραμματοκιβώτια σε όλη τη Δανία. Τα γραμματοκιβώτια αυτά στην πλειονότητά τους πωλήθηκαν, ενώ άλλα από αυτά θα δημοπρατηθούν με τα έσοδα να διατίθενται υπέρ παιδιών που έχουν πληγεί από κρίσεις σε όλο τον κόσμο.

Η PostNord θα επικεντρωθεί πλέον στην παράδοση δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου, μια υπηρεσία που χρησιμοποιούν οκτώ στους δέκα Δανούς που πραγματοποιούν τακτικά αγορές στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, η νομοθεσία της Δανίας εγγυάται στους πολίτες το δικαίωμα να στέλνουν και να λαμβάνουν επιστολές. Με την PostNord να αποσύρεται από την παράδοση γραμμάτων και επιστολών, η εταιρεία μεταφορών και διανομής Dao θα καλύψει την υπηρεσία αυτή. Υπεύθυνοι της εταιρείας Dao δήλωσαν περιχαρείς που θα αναλάβουν τον ρόλο της παράδοσης επιστολών στο σπίτι, ρόλος για τον οποίο η Dao θα λάβει 110 εκατ. κορώνες (14,7 εκατ. ευρώ) από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, οι νεότεροι Δανοί ξαναστρέφονται στις χάρτινες επιστολές, εξ ου και σκοπεύει να ρίξει το κόστος για την αποστολή ενός γράμματος.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα του Politico, σε όλη την Ευρώπη, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες προσπαθούν να μειώσουν το κόστος μέσω της ανάθεσης σε άλλες εταιρείες, ή της κατάργησης υπηρεσιών και της περικοπής θέσεων εργασίας. Μετά από έξι δεκαετίες, η γερμανική Deutsche Post κατάργησε πέρυσι την υπηρεσία παράδοσης αεροπορικού ταχυδρομείου και επί του παρόντος απολύει χιλιάδες εργαζομένους. Η Poczta Polska της Πολωνίας προβαίνει επίσης σε περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας σε μια προσπάθεια να μειώσει τις ζημίες.