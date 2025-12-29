Εθιμοτυπική συνάντηση είχαν σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, με τον νέο πρόεδρο του Eurogroup, υπουργό Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο κ. Πιερρακάκης συναντά για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Eurogroup τον Αρχιεπίσκοπο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις επτά, στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οδό Αγίας Φιλοθέης.

Πρώτος έφτασε ο κ. Πιερρακάκης και μετά ακολούθησε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Αμφότεροι ευχήθηκαν χρόνια πολλά κατά την άφιξή τους.