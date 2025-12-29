Η αναζήτηση της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines αναμένεται να ξεκινήσει ξανά στις 30 Δεκεμβρίου, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους με 239 επιβαίνοντες, σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της αεροπορίας.

Η νέα προσπάθεια εντοπισμού πραγματοποιείται από την Ocean Infinity, εταιρεία θαλάσσιας ρομποτικής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Η έρευνα είχε ξεκινήσει εκ νέου νωρίτερα μέσα στο έτος, όμως διακόπηκε τον Απρίλιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας ανακοίνωσε ότι η έρευνα στον βυθό θα διεξαχθεί διακεκομμένα για 55 ημέρες, αρχής γενομένης από τις 30 Δεκεμβρίου, με στόχο να δοθούν επιτέλους απαντήσεις για την τύχη της πτήσης της Malaysia Airlines.

Malaysia Airlines: Νέα έρευνα με συμβόλαιο «no find, no fee»

Η Ocean Infinity έχει συμφωνήσει με τη Μαλαισία σε συμβόλαιο τύπου «no find, no fee», σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία θα αμειφθεί με 70 εκατ. δολάρια μόνο εφόσον εντοπιστούν συντρίμμια. Η νέα ζώνη έρευνας καλύπτει περίπου 5.800 τετραγωνικά μίλια (15.000 τ.χλμ.) στον ωκεανό. Η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την επιχείρηση.

Η πτήση MH370 της Malaysia Airlines χάθηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, ενώ εκτελούσε δρομολόγιο από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 12 μέλη πληρώματος και 227 επιβάτες, κυρίως Κινέζοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από περισσότερες από δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς.

Malaysia Airlines – MH370: Το μεγαλύτερο μυστήριο της σύγχρονης αεροπορίας

Η εξαφάνιση της πτήσης οδήγησε σε μία από τις μεγαλύτερες υποθαλάσσιες έρευνες παγκοσμίως, με επικεφαλής την Αυστραλία και τη συμμετοχή της Μαλαισίας και της Κίνας. Περισσότερα από 46.330 τετραγωνικά μίλια του βυθού στον νότιο Ινδικό Ωκεανό ερευνήθηκαν, χωρίς αποτέλεσμα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το 2017, με τους Αυστραλούς ερευνητές να χαρακτηρίζουν την αδυναμία παροχής απαντήσεων στις οικογένειες «ασύλληπτη τραγωδία για τη σύγχρονη εποχή».

Το 2018, η Ocean Infinity πραγματοποίησε νέα τρίμηνη έρευνα, η οποία επίσης δεν απέδωσε καρπούς. Παρ’ όλα αυτά, συντρίμμια που επιβεβαιώθηκε ότι ανήκουν στο αεροσκάφος έχουν εντοπιστεί κατά μήκος των ακτών της Αφρικής και σε νησιά του Ινδικού Ωκεανού, συμβάλλοντας στην ανάλυση των θαλάσσιων ρευμάτων.

Η ακριβής τοποθεσία της νέας έρευνας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με το υπουργείο Μεταφορών να αναφέρει μόνο ότι πρόκειται για «στοχευμένη περιοχή με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εντοπισμού του αεροσκάφους».

Επίσημη έρευνα της Μαλαισίας το 2018 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αεροσκάφος στράφηκε χειροκίνητα εν πτήσει, αποκλείοντας τόσο μηχανική βλάβη όσο και σενάρια αυτοκτονίας από τους πιλότους, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται «παράνομη παρέμβαση τρίτου».

Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν υποδεχθεί θετικά τη νέα προσπάθεια. Η Danica Weeks, σύζυγος Αυστραλού επιβάτη, δήλωσε ότι η οικογένειά της «δεν σταμάτησε ποτέ να ελπίζει σε απαντήσεις», εκφράζοντας την ελπίδα πως αυτή η φάση θα φέρει επιτέλους διαύγεια και γαλήνη μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια αναμονής.