Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι η αναζήτηση της χαμένης πτήσης MH370 της Malaysia Airlines θα επανεκκινήσει αυτόν τον μήνα, περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή της, με 239 ανθρώπους να βρίσκονται μέσα στο αεροπλάνο. Η επανέναρξη της έρευνας στοχεύει στο να προσφέρει ένα τέλος στις οικογένειες των αγνοουμένων.

Η τελευταία προσπάθεια, που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 55 ημέρες, είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο, αλλά διακόπηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών και θα ξεκινήσει ξανά στις 30 Δεκεμβρίου. Το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας δήλωσε: «Η τελευταία αυτή εξέλιξη υπογραμμίζει τη δέσμευση της χώρας να προσφέρει ένα φινάλε στις οικογένειες που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία».

Το Boeing 777 εξαφανίστηκε το 2014 κατά τη διάρκεια της πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη αναζήτηση στην ιστορία της αεροπορίας. Στην εταιρεία εξερεύνησης Ocean Infinity προσφέρεται αμοιβή ύψους 56 εκατομμυρίων λιρών με σύστημα «no find, no fee», δηλαδή η εταιρεία θα λάβει τα χρήματα μόνο αν εντοπίσει τα συντρίμμια.

Η αναζήτηση πρόκειται να καλύψει μια τεράστια περιοχή 5.790 τετραγωνικών μιλίων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό. Η Ocean Infinity αναμένεται να αποστείλει το υπερσύγχρονο πλοίο της, Armada 7806, σε μια νέα ζώνη υψηλής προτεραιότητας, 1.200 μίλια μακριά από το Περθ της Αυστραλίας. Εξοπλισμένο με προηγμένα αυτόνομα υποβρύχια οχήματα (AUVs) και υψηλής ανάλυσης σόναρ, το πλοίο θα σαρώσει συστηματικά τον βυθό.

Αυτή είναι η τρίτη σημαντική επιχείρηση για την πτήση MH370, μετά από δύο προηγούμενες αποτυχημένες αποστολές μεγάλης κλίμακας. Η πρώτη ήταν μια πολυεθνική προσπάθεια που κάλυψε 120.000 τ.χλμ. βυθού, ενώ η δεύτερη, η αποστολή της Ocean Infinity το 2018, ολοκληρώθηκε μετά από τρεις μήνες χωρίς αποτέλεσμα.

Ο εξερευνητής βαθιών θαλασσών, Κρεγκ Γουόλες, προειδοποίησε νωρίτερα φέτος ότι η αναζήτηση δεν θα είναι εύκολη. Όπως ανέφερε: «Ο Ινδικός Ωκεανός στον οποίο εργάζονται είναι από τους χειρότερους στον κόσμο… έχουν καταγραφεί κύματα ύψους 20 μέτρων. Οι συνθήκες είναι ακραίες». Ο πρώην Αυστραλός ναύαρχος, Πίτερ Γουόρινγκ, τόνισε επίσης τις προκλήσεις της αποστολής: «Δεν υπάρχει απολύτως κανένα καταφύγιο εκεί έξω. Αν κάτι πάει στραβά, η κατάσταση θα γίνει καταστροφική πολύ γρήγορα».

Η αναζήτηση για φέτος εγκρίθηκε τελικά μετά από χρόνια καθυστερήσεων. Διακόπηκε τον Μάρτιο μετά από λίγες μόνο ημέρες λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Ο υπουργός Μεταφορών είχε δηλώσει τότε: «Σταμάτησαν προσωρινά την επιχείρηση και θα επαναλάβουν την αναζήτηση στο τέλος του έτους. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η κατάλληλη περίοδος».

Η τελευταία ελπίδα

Πολλοί ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η αποστολή μπορεί να είναι η τελευταία ευκαιρία για τον εντοπισμό των συντριμμιών, εκτός αν προκύψουν νέα στοιχεία, σύμφωνα με τη Sun. Ο υπουργός Μεταφορών της Μαλαισίας, Άντονι Λοκ, παρέμεινε αισιόδοξος νωρίτερα φέτος, δηλώνοντας: «Έχουν συλλέξει όλα τα δεδομένα και είναι πεπεισμένοι ότι η τρέχουσα περιοχή αναζήτησης είναι πιο αξιόπιστη».

Σε περίπτωση επιτυχίας, η μαλαισιανή κυβέρνηση θα πρέπει να εγκρίνει οποιαδήποτε επιχείρηση ανάκτησης, αλλά η ανακάλυψη θα παρέχει επιτέλους απαντήσεις μετά από 11 χρόνια εικασιών, οδύνης και θεωριών συνωμοσίας.