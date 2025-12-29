Ένας 55χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή το μεσημέρι της Δευτέρας σε κεντρικό δρόμο της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη. Ο άνδρας βρισκόταν μαζί με ένα φίλο του και κατευθυνόταν προς το φαρμακείο για να αγοράσει φάρμακα για τη μητέρα του.

Ο 55χρονος διασωληνώθηκε στο σημείο από διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης, η κινητοποίηση ήταν άμεση. «Στο σημείο εφαρμόστηκαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής διασωληνώθηκε επί τόπου, όπως αναφέρει το thestival.

Οι προσπάθειες αναζωογόνησης συνεχίστηκαν καθ’ οδόν κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο περιστατικό επιχείρησαν δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ».