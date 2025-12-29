Ο Ανδρέας Τετέι στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ανέφερε ότι ονειρευόταν να αγωνιστεί στη συγκεκριμένη ομάδα.

«Το συναίσθημα είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι μια ομάδα ιστορική ο Παναθηναϊκός κι από μικρό παιδί τη θυμόμουν. Πάντα, όποτε περνούσα για να πάω στο Λύκειο, που πήγαινα Αμπελοκήπους, πάντα χάζευα το γήπεδο κι έλεγα ότι μια μέρα θα ήθελα πολύ να παίξω εδώ», είπε στην κάμερα του Panathinaikos TV.

Επίσης, μεταξύ άλλων σχολιάζοντας αν η μεταγραφή του έγινε την κατάλληλη χρονική στιγμή, δήλωσε:

«Ναι. Ήταν το καλύτερο τάιμινγκ τώρα, γιατί και την τελευταία φορά που είχαμε μια πρόταση ακριβώς την ίδια περίοδο, δεν την προχωρήσαμε. Οπότε τώρα είχαμε πει ότι το καλύτερο για μένα θα είναι να γίνει τον Ιανουάριο, στη μέση της περιόδου δηλαδή».