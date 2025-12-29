Η αστυνομία του Σουρινάμ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο άνδρας που το βράδυ του Σαββάτου σκότωσε με μαχαίρι εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, αυτοκτόνησε στη φυλακή. «Ο Ντ.Α., 43 ετών, που σκότωσε με μαχαίρι εννέα ανθρώπους (…) αυτοκτόνησε στο κελί αστυνομικού τμήματος» στην πρωτεύουσα Παραμαρίμπο, ανέφεραν οι αστυνομικές αρχές του Σουρινάμ, της μικρής ολλανδόφωνης χώρας της Νότιας Αμερικής.

Ο μακελάρης, ο οποίος πυροβολήθηκε στα πόδια κατά την αστυνομική επιχείρηση που κατέληξε στη σύλληψή του, είχε αρχικά διακομιστεί σε νοσοκομείο και οδηγήθηκε στη φυλακή το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως ο θάνατός του διαπιστώθηκε γύρω στις 8 το πρωί (τοπική ώρα, 13:00 στην Ελλάδα). Αργότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαρίς Μονοράτ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC ότι ο δράστης «κρεμάστηκε» στο κελί του.

Ο 43χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, σκότωσε τέσσερα από τα πέντε παιδιά του – ηλικίας 5 έως 15 ετών – και πέντε γείτονες ηλικίας 7 έως 80 ετών, στη συνοικία Ρισελιέ στο ανατολικό τμήμα του Παραμαρίμπο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μέλβιν Πίνας. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν: η 16χρονη κόρη του δράστη και ένας 72χρονος γείτονας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος της χώρας Γένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς σχολίασε πως «η τραγωδία αυτή μας έχει συγκλονίσει σε μια περίοδο που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και προετοιμαζόμαστε για να υποδεχθούμε το νέο έτος», συμπληρώνοντας πως η κυβέρνηση θα καλύψει τα έξοδα των κηδειών ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τις οικογένειες των θυμάτων.